米塔進逼 國軍3萬4千餘人待命

2019-09-30 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部今(30)日表示，因應米塔颱風可能對台灣地區造成影響，全軍動員3萬4千餘人待命防災。

國防部表示，國防部長嚴德發上午主持災害應變中心管制會議，要求國軍各級部隊，必須密切掌握颱風動態及災害潛勢區狀況，部隊長須主動與地方政府首長保持聯繫，務求做好最周延的整備工作，將災損降至最低。

嚴德發表示，每一次的災防整備都必須抱持「如臨深淵、如履薄冰」的態度來面對，並從過去的經驗，以及當前氣象狀況綜合研判完成最佳的整備。同時，部長亦要求各作戰區必須確保官兵執行任務時的安全。

國防部指出，國防部、各軍司令部及第二(東部地區)、三(北部地區)、五(中部地區)作戰區災害應變中心為一級開設。國軍目前待命兵力3萬4千餘人、各類車輛機具38類5千1百餘部；並於林口、蘇澳地區分別預置AAV7兩棲突擊車2輛及膠舟2艘，可隨時依令投入執行災害防救任務。

另第二作戰區於花蓮、臺東等15處潛勢區預置182人兵力；第三作戰區於新北、宜蘭等19處潛勢區預置376人兵力，期透過先期兵力預置，隨時與地方政府保持密切連繫，以為即時應處救援。