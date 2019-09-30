親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
米塔颱風假爭議
防颱資訊總整理
米塔颱風高警戒
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

惡戰疑雲！葉門胡塞軍稱「攻入沙烏地」擄2,000戰俘

博愛座爭議上演全武行！大媽惡狠扯髮叫囂：起來、滾

米塔進逼 國軍3萬4千餘人待命

2019-09-30 12:52聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部今(30)日表示，因應米塔颱風可能對台灣地區造成影響，全軍動員3萬4千餘人待命防災。

國防部表示，國防部長嚴德發上午主持災害應變中心管制會議，要求國軍各級部隊，必須密切掌握颱風動態及災害潛勢區狀況，部隊長須主動與地方政府首長保持聯繫，務求做好最周延的整備工作，將災損降至最低。

嚴德發表示，每一次的災防整備都必須抱持「如臨深淵、如履薄冰」的態度來面對，並從過去的經驗，以及當前氣象狀況綜合研判完成最佳的整備。同時，部長亦要求各作戰區必須確保官兵執行任務時的安全。

國防部指出，國防部、各軍司令部及第二(東部地區)、三(北部地區)、五(中部地區)作戰區災害應變中心為一級開設。國軍目前待命兵力3萬4千餘人、各類車輛機具38類5千1百餘部；並於林口、蘇澳地區分別預置AAV7兩棲突擊車2輛及膠舟2艘，可隨時依令投入執行災害防救任務。

另第二作戰區於花蓮、臺東等15處潛勢區預置182人兵力；第三作戰區於新北、宜蘭等19處潛勢區預置376人兵力，期透過先期兵力預置，隨時與地方政府保持密切連繫，以為即時應處救援。

國防部強調，「米塔」颱風現已逐漸接近臺灣地區，國軍將持續密切掌握後續動態及行徑路線，在確保官兵安全前提下，配合地方政府、警消等單位靈活調度災防兵力，發揮政府總體災防能量，有效確保民眾生命財產安全。

國防部長嚴德發上午主持災害應變中心管制會議。圖/國防部
國防部長嚴德發上午主持災害應變中心管制會議。圖/國防部
分享

國軍
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

颱風米塔將來！玉山國家公園已公告禁止入園

2019-09-30 12:48

因應米塔颱風威脅 陸軍北北基花東一線完成災防部署

2019-09-30 12:34

米塔颱風威脅第一線 海軍蘇澳完成災防整備

2019-09-30 10:57

全球最老潛艦在台灣！當年一個理由 讓她74年沒武裝

2019-09-30 08:00

綠大修國家情報法擴大反情報範圍 排除憲政意識懲共諜

2019-09-29 10:00

爭睹海獅潛艦艙區 他們冒雨排隊到入夜近十點半

2019-09-28 22:56

基隆營區開放湧12萬人 軍迷排隊7小時爭睹海獅潛艦

2019-09-28 18:03

基隆港登軍艦搶看全球最老海獅艦 海軍：湧入12萬人

2019-09-28 17:45

國軍戰備月 陸軍渦輪發煙車逞威遮蔽觀音海岸

2019-09-28 12:47

砲兵戰車無人機 關指部驗證淡水河口反擊敵軍計劃

2019-09-28 02:04

影／金門馬祖實施反登陸射擊 火力旺盛畫面壯觀

2019-09-27 23:12

影╱世界最高齡現役潛艦海獅艦 大修再扛訓練任務

2019-09-27 17:14

海軍艦艇雄壯進駐基隆港 為營區開放冒雨操演

2019-09-27 14:28

海獅潛艦國造大修更新内艙首曝光 潛深可達150公尺

2019-09-27 13:28
看更多

熱門文章

全台停班課總表／連江中午12時、苗縣、竹市晚間6點停班停課

2019-09-30 11:32

輕颱米塔周一影響最大會放颱風假？吳德榮這樣說

2019-09-29 15:12

影／米塔來襲北北基明是否停班課 林右昌：晚上9點後宣布

2019-09-29 16:41

郭台銘列不分區第一柯文哲「求之不得」 郭辦回應了

2019-09-29 20:17

新竹縣市颱風假不同調 竹市維持上班上課受關注

2019-09-29 23:06

氣象局晚上8點半發布米塔颱風陸警 明降雨熱區集中這3處

2019-09-29 18:13

米塔暴風圈將觸陸！氣象局晚上8時30分發陸警

2019-09-29 15:56

「近2年北部最有感颱風」 天氣風險：晚間將狂風暴雨

2019-09-30 09:51

竹縣市颱風假不同調 竹科這家公司巧跨縣市網友熱議

2019-09-30 08:46

米塔逼近新北5區恐淹水 侯友宜：10點宣布周一是否停班課

2019-09-29 17:36

竹市正常上班上課網友灌爆林智堅臉書 中華、玄奘自行宣布停班課

2019-09-29 23:38

影／竹縣市颱風假不同調 竹縣決定放假原來是這個原因

2019-09-30 11:42

米塔增強逼近！ 六縣市停班課 雨量集中今晚至明晨

2019-09-30 00:43

獨／年改效應…警專招生驟減 新宿舍暫緩招標

2019-09-29 15:01

新竹市9月30日正常上班上課

2019-09-29 22:02

米塔風雨增強 新竹縣明天停止上班上課

2019-09-29 22:07

「米塔」發布陸警、暴風圈增胖到180公里 明愈晚風雨愈明顯

2019-09-29 21:01

藍執政拍板高鐵不進高雄？ 葉匡時：當時根本無南延案

2019-09-29 13:36

全球最老潛艦在台灣！當年一個理由 讓她74年沒武裝

2019-09-30 08:00

災變中心視訊花蓮縣連不上 蘇貞昌不悅：我要等多久？

2019-09-30 09:58

颱風米塔影響停班 大台北醫院開診情況一覽

2019-09-29 23:25

韓國瑜後援會 李佳芬：絕不相信黑暗面會戰勝光明面

2019-09-29 14:20

彭啟明：中颱米塔相當接近北台灣 今天越晚會越有感

2019-09-30 07:34

米塔颱風來襲 桃園市復興區明天停班停課

2019-09-29 21:18

米塔颱侵台 桃園市明天停班停課

2019-09-29 22:04

影／到法國24小時又飛回來 林右昌：勿和老天賭這一把

2019-09-29 17:33

中颱米塔暴風圈11點觸陸了！氣象局：宜蘭慎防超大豪雨

2019-09-30 11:39

林智堅說明為何不放颱風假 網友：竹科廠商會感謝市長

2019-09-30 10:49

更新中／米塔來襲北部百貨全都正常營業，只有這間霸氣宣布今天不開！

2019-09-30 08:52

受米塔颱風影響 基隆至馬祖交通船今起停駛

2019-09-29 17:13

吳釗燮稱日代表「敬愛大哥哥」 林郁方批媚日

2019-09-29 16:16

防米塔強風豪雨 高鐵明上午10時前宣布下午是否營運

2019-09-29 21:07

米塔颱風來襲花蓮縣政府 緊急宣布今停班停課

2019-09-30 07:53

米塔颱風靠台更近 林右昌：明午後達停班課標準

2019-09-29 22:03

新竹縣市颱風假不同 聯電休假、台積電正常上班

2019-09-30 10:24

昨夜市長臉書遭灌爆 竹市宣布：晚間6點起停班停課

2019-09-30 11:01

苗栗縣30日正常上班上課 雪霸處園區禁止入園

2019-09-29 22:03

一樣單挑韓家軍 鍾小平傳將以郭家軍身分轉戰淡水立委

2019-09-29 16:23

【即時短評】突破「韓溫層」擴大支持群眾 韓國瑜要再造韓流

2019-09-29 23:17

米塔颱風接近 台鐵明天中午前正常行駛

2019-09-29 22:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top