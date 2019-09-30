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因應米塔颱風威脅 陸軍北北基花東一線完成災防部署

2019-09-30 12:34聯合報 記者洪哲政╱即時報導

因應「米塔颱風」可能對北台灣地區造成影響，國軍位於北北基桃的第三作戰區與花東第二作戰區，上午分別完成災防準備，派遣人員與機具進駐烏來等災害潛勢區域完成部署。北部有9191名官兵待命防災，車輛機具與膠舟皆已完成整備。

第三作戰區表示，軍團已於昨（29）日召開防颱整備會議，由指揮官楊中將主持，會中指示各單位派遣聯絡官與地方政府切取聯繫，掌握最新地方災防需求；並於昨日23時30分配合地方政府同步完成應變中心一級開設，期藉周延準備，將災損降到最低，確保國人生命財產安全。

第三作戰區指出，陸軍司令部副參謀長黃少將及六軍團副參謀長雷上校均前往宜蘭災防區進駐，全力協助執行災防任務；今（30）日6時起宜蘭災防區分於礁溪鄉、壯圍鄉、大同鄉、五結鄉、蘇澳鎮、南澳鎮，派遣預置兵力157員，車輛機具5類11輛，膠舟2艘，台北災防區於烏來區、瑞芳區、深坑區、雙溪區、平溪區、坪林區、石碇區、板橋區、新店區及林口區，派遣預置兵力219員，車輛機具7類26輛，膠舟2艘，期於第一時間能迅速投入執行災害防救工作。

第三作戰區指出，6軍團目前待命兵力計9191員，車輛機具8類1126輛，膠舟16艘皆已完成整備，將持續密切關注颱風動態，並要求各災防區持續提高警戒，主動與地方政府資訊整合、通力合作，適時調整潛勢區域兵力部屬與機具規劃，做好萬全因應準備。

位於花東的第二作戰區則表示，因應颱風「米塔」來襲，第二作戰區指揮官陳忠文中將依花蓮縣政府應變中心一級開設於昨(29)日19時召開作戰區災防整備會議，指導所屬災防分區完成各項災防整備工作；今（30）日派遣預置兵力地點計秀林鄉和平村等15處、官兵182員、車輛機具6類25輛，期於第一時間能迅速投入執行災害防救工作。

因應「米塔颱風」可能對北台灣地區造成影響，國軍位於北北基桃的第三作戰區與花東第二...
因應「米塔颱風」可能對北台灣地區造成影響，國軍位於北北基桃的第三作戰區與花東第二作戰區，上午分別完成災防準備，派遣人員與機具分别進駐山區的烏來、秀林等災害潛勢區域完成部署。圖／陸軍第三作戰區提供
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