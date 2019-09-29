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綠大修國家情報法擴大反情報範圍 排除憲政意識懲共諜

2019-09-29 10:00聯合報 記者洪哲政╱即時報導

立法院外交及國防委員會周三（10月2日）排審「國家情報工作法修訂草案」相關條文，綠營計畫擴充政府「反情報」組織，將原職司軍事任務、編制有網路戰聯隊的「國防部資電作戰指揮部」，納為情報機構，接受情治單位調度；修法同時擬將大陸經濟間諜活動列入情報機關偵防範圍，原偏向軍事政治的國安「反情報」任務，將擴大到經濟領域。

此外，修法也計畫大幅提高外國或境外勢力情報人員在台情蒐的刑度，並藉由在國安法中增加「境外勢力」要件，排除共諜案涉案者以原法中「外國或敵對勢力」不包含中國大陸的「憲政意識形態」來降低刑度，以便於用法重判共諜。

對此，國家安全局表示，只要能遏止中共滲透，強化國家安全，提升情報工作作為的修法，國安局均持肯定立場，也感謝立委對情報法制的支持。立委提案，將可透由共同的討論，形成共識，以完備國家情報法制。

至於將資電作戰指揮部納為情報工作單位，國防部表示，資通電軍指揮部負有支援國家關鍵資訊基礎設施防護的重要任務，有助於防護國家安全。對於立委提案將資通電軍指揮部納為情報工作單位，國防部樂觀其成，並尊重立院審議的結果。

民進黨立委蔡適應等人提案，現行「國家情報工作法第3條」有關情報機關的定義，僅包含「國家安全局」、「國防部軍事情報局」、「國防部電訊發展室」、「國防部軍事安全總隊」。但「國防部資電作戰指揮部」職司資通系統、網路戰和電子攻防，進行建立與維護工作，且對於全軍頻譜資料庫的管理、管制與頻譜運用、規劃與建議，均涉及情報工作內容，他提案將國防部資電作戰指揮部納入國家情報工作法第3條第1款情報機關的範疇。

蔡適應等人同時提案，因應外國勢力及境外敵對勢力對我情蒐行為日趨增加，為嚇阻相關人員犯行，並確保我情報人員及情報來源管道的安全，因此擬具「國家情報工作法第30條之1條文修正草案」，將涉案者原「處7年以上有期徒刑；所洩漏或交付為第8條第1項以外應秘密之資訊者，處3年以上10年以下有期徒刑」，分別提升為「處10年以上有期徒刑；所洩漏或交付為第8條第1項以外應秘密之資訊者，處7年以上有期徒刑」。

民進黨立委羅致政也提案，因應外國或境外勢力對我情蒐日增，而情報人員或情報協助人員退離職未滿一年者，不但仍有對國家忠誠及保密義務，其對情報工作相關資訊的掌握程度更甚一般人民，其故意觸犯此條之罪者，在國家情報工作法中新增條文加重其刑度二分之一。

民進黨立委趙天麟則提案，為保障國家產業發展與經濟安全不受境內外不公平競爭手段所致生的負面影響，且避免相關規範定義不明與刑度過輕造成國安與反情報、反滲透的漏洞，他在「國家情報工作法」第7條有關情報機關偵防的範圍，新增「涉及經行政院依職權核定之關鍵技術產業，其範疇有關營業秘密之洩露、盜取等不正事端之徵候或情資」條文，「反情報」任務，擴大到經濟領域。

趙天麟同時提案，指「國家情報工作法」各條文中，「外國或敵對勢力」的要件，往往因認事用法者的「憲政意識形態」而有差別性認定，進而在解釋上有不包含中國大陸的可能，因此成為「間諜行為」科以刑罰的漏洞，成為我國近年來層出不窮的「共諜案」屢屢被依它法規輕判的緣由所在。因此他提案在國家情報法第3條「間諜行為」中，新增「境外勢力」條款，藉此含括中國大陸的共諜。同時明定：「境外機構」是指由境外的政府、主權實體、組織，或其支助、支配、管理或監督之所屬機構者。

對綠營大舉修訂國家情報法，國家安全局表示，只要能遏止中共滲透，強化國家安全，提升...
對綠營大舉修訂國家情報法，國家安全局表示，只要能遏止中共滲透，強化國家安全，提升情報工作作為的修法，國安局均持肯定立場。圖為國安局長邱國正。圖／本報資料照片
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