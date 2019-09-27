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海軍艦艇雄壯進駐基隆港 為營區開放冒雨操演

2019-09-27 14:28聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部海軍司令部明日在基隆港區舉行「108年國防知性之旅-營區開放」活動，今天冒雨進行預校。派里級，永靖級、錦江級軍艦、茄比級潛艦、磐石軍艦、沱江軍艦及光六飛彈快艇等各型艦艇泊靠基隆港東、西岸碼頭。

預校由海軍司令黃龧光主持，民進黨基隆立委蔡適應也列席觀禮。現場除海陸軍備靜態陳展外，陸戰隊學校莒拳隊戰技操演及兩棲偵搜大隊海上操舟都冒大雨操演。

海軍司令部表示，這是海軍首次選擇在基隆港東，西碼頭擴大辦理，區分裝備靜態展示、動態表演，人才招募博覽會暨園遊會。

在裝備靜態展示部分，海軍司令部說，現場安排派里級，永靖級、錦江級軍艦、茄比級潛艦、磐石軍艦、沱江軍艦及光六飛彈快艇等各型艦艇，以及機動雷達車、機動通信車、20機砲悍馬車、AAV7兩棲突擊車與S-70C反潛直升機供民眾參觀，讓國人得以近距離瞭解國軍現役武器裝備。其中派里級軍艦是自去年11月8日成軍以來，首次對外開放民眾參觀。

海軍司令部表示，此次活動自明天（28日）早上8點至下午4點開放參觀，民眾須攜帶身分證件（駕照、健保卡或具照片之身分證明文件），經查驗後才可進入會場參觀。氣象單位研判天雨，呼籲屆時參觀民眾注意安全。

國防部海軍司令部明日在基隆港區舉行「108年國防知性之旅-營區開放」活動，今天冒...
國防部海軍司令部明日在基隆港區舉行「108年國防知性之旅-營區開放」活動，今天冒雨進行預校。派里級，永靖級、錦江級軍艦、茄比級潛艦、磐石軍艦、沱江軍艦及光六飛彈快艇等各型艦艇泊靠基隆港東、西岸碼頭。記者洪哲政/攝影
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國防部海軍司令部明日在基隆港區舉行「108年國防知性之旅-營區開放」活動，今天預...
國防部海軍司令部明日在基隆港區舉行「108年國防知性之旅-營區開放」活動，今天預校由海軍司令黃龧光（前排左一）主持，民進黨基隆立委蔡適應（前排右二）也列席觀禮。記者洪哲政/攝影
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國防部海軍司令部明日在基隆港區舉行「108年國防知性之旅-營區開放」活動，今天冒...
國防部海軍司令部明日在基隆港區舉行「108年國防知性之旅-營區開放」活動，今天冒雨進行預校。錦江級新江軍艦（如圖）等各型艦艇泊靠基隆港東、西岸碼頭。記者洪哲政/攝影
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國防部海軍司令部明日在基隆港區舉行「108年國防知性之旅-營區開放」活動，今天冒...
國防部海軍司令部明日在基隆港區舉行「108年國防知性之旅-營區開放」活動，今天冒雨進行預校。派里級，永靖級、錦江級軍艦、茄比級潛艦、磐石軍艦、沱江軍艦及光六飛彈快艇等各型艦艇泊靠基隆港東、西岸碼頭。記者洪哲政/攝影
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國防部海軍司令部明日在基隆港區舉行「108年國防知性之旅-營區開放」活動，今天冒...
國防部海軍司令部明日在基隆港區舉行「108年國防知性之旅-營區開放」活動，今天冒雨進行預校。陸戰隊學校莒拳隊戰技操演。記者洪哲政/攝影
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