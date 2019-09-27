親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
特勤私菸案究責
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
餐桌上美味代價
政治
軍事
綜合

電子台廠大阪徵人時薪比超商低 網嘆：低薪發揚光大

強森策動關閉英國國會，為何「於法不合」？

海獅潛艦國造大修更新内艙首曝光 潛深可達150公尺

2019-09-27 13:28聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部海軍司令部明天將基隆港區舉行「108年國防知性之旅-營區開放」活動，今天開放媒體採訪預校。艦齡超過74年的茄比級「海獅號」（SS-791）潛艦內艙，在深度大修後首度曝光，潛深可達150公尺。

茄比級「海獅」號潛艦是全球服役最久的現役潛艦，海軍司令部從2015年以近7億元，分3個年度維修預算，以16個月時間委由台船進行「深度大修」。

海獅艦艦長林志豪受訪表示，因應「國艦國造」政策，海軍和台船與國內外廠商合作完成大修任務。而大修重點在於機電整合。

海軍開放媒體拍攝更新的內艙，海獅艦駕駛艙舵輪新加裝中文數位顯示儀表，平衡泵控制箱由國內廠商「三錦」公司研製，裝備上還留有「併聯、串聯」的測試紀錄表，顯示潛艦操控的動力、液壓系統等均由國內廠商更新，部分動力主機與壓縮空氣系統也進行更新。

海獅艦去年8月完成大修後，曾進行潛航測試，海軍透露，海獅艦目前潛深可達150公尺，平常在潛望鏡深度至50到60呎深度操作航行，已能執行各項訓練任務。

海軍司令部表示，海獅艦内艙明天也將開放民眾參觀，但未開放攝影。而天雨梯滑，呼籲有意登艦的民眾穿著防滑鞋款，注意安全。

海軍開放媒體拍攝更新的內艙，海獅艦駕駛艙舵輪新加裝中文數位顯示儀表。記者洪哲政/...
海軍開放媒體拍攝更新的內艙，海獅艦駕駛艙舵輪新加裝中文數位顯示儀表。記者洪哲政/攝影
分享
艦齡超過74年的茄比級「海獅號」（SS-791）潛艦內艙，在深度大修後首度曝光，...
艦齡超過74年的茄比級「海獅號」（SS-791）潛艦內艙，在深度大修後首度曝光，潛深可達150公尺。記者洪哲政/攝影
分享
海軍開放媒體拍攝更新的內艙，海獅艦駕駛艙舵輪新加裝中文數位顯示儀表。記者洪哲政/...
海軍開放媒體拍攝更新的內艙，海獅艦駕駛艙舵輪新加裝中文數位顯示儀表。記者洪哲政/攝影
分享
海軍今天開放媒體拍攝海獅艦更新的內艙，駕駛艙內的平衡泵控制箱由國內廠商「三錦」公...
海軍今天開放媒體拍攝海獅艦更新的內艙，駕駛艙內的平衡泵控制箱由國內廠商「三錦」公司研製，裝備上還留有「併聯、串聯」的測試紀錄表。記者洪哲政/攝影
分享
海軍今天開放媒體拍攝海獅艦更新的內艙，駕駛艙內的平衡泵控制箱由國內廠商「三錦」公...
海軍今天開放媒體拍攝海獅艦更新的內艙，駕駛艙內的平衡泵控制箱由國內廠商「三錦」公司研製，裝備上還留有「併聯、串聯」的測試紀錄表。記者洪哲政/攝影
分享
艦齡超過74年的茄比級「海獅號」（SS-791）潛艦內艙，在深度大修後首度曝光，...
艦齡超過74年的茄比級「海獅號」（SS-791）潛艦內艙，在深度大修後首度曝光，潛深可達150公尺。記者洪哲政/攝影
分享
艦齡超過74年的茄比級「海獅號」（SS-791）潛艦內艙，在深度大修後首度曝光。...
艦齡超過74年的茄比級「海獅號」（SS-791）潛艦內艙，在深度大修後首度曝光。記者洪哲政/攝影
分享

國軍海軍

相關新聞

F-16性能提升大量進廠 專家：台灣將出現戰機缺口

2019-09-27 11:57

德專家：中國海軍擴張史無前例 但尚無攻台能力

2019-09-27 10:42

每月一次？美特戰運輸機再越台海

2019-09-27 00:31

美軍MC-130再飛海峽中線 未來可能成慣例？

2019-09-26 23:00

陸軍269旅士官燒傷命危 疑似自傷

2019-09-26 16:24

傳F-16V電戰設備會洩密 空軍：報導非事實

2019-09-26 15:01

空軍司令部：我新購戰機電戰裝備構型未確定

2019-09-26 14:13

空軍又當冤大頭 買了會洩密的電戰莢艙？

2019-09-26 09:42

金門反登陸操演震撼 學校天花板震壞

2019-09-25 23:44

嚴德發：海弓三飛彈 明年初高雄艦試射

2019-09-25 14:08

陸軍：M1A2將與其他戰車一樣使用柴油

2019-09-25 12:00

反制無人機威脅 國防部：運用防空飛彈與快砲

2019-09-25 11:41

志願役招募穩定 國防部將調降每年補充人數

2019-09-25 11:07

傾聽勇者的聲音 洪慈庸促軍士官退場機制

2019-09-25 10:56

金防部聯合反登陸操演登場 民眾直呼超震撼

2019-09-25 10:55

同性新人退出海軍聯合婚禮 嚴德發：希國人給祝福

2019-09-25 09:56

國防部長證實：明年初海上試射海弓三飛彈

2019-09-25 09:49

黑鷹墜海調查／空勤總隊：全面檢討訓練計畫

2019-09-25 00:41

蘭嶼黑鷹墜機 運安會調查：夜航迷向 訓練不足

2019-09-25 00:38

國造高教機「勇鷹」亮相 蔡總統讚「努力值得了」

2019-09-25 00:16

全球最老海獅潛艦 28日基隆迎賓

2019-09-25 00:14

高雄艦退役前 試射海弓3長程飛彈

2019-09-25 00:09

關渡大橋「中樞應援作戰」M3浮橋車淡水河操演

2019-09-24 18:42

支持國造高教機 韓競辦：韓任總統將要求漢翔如期首飛

2019-09-24 18:33

【重磅快評】勇鷹高教機：自立自強？還是敝帚自珍？

2019-09-24 18:16

海軍司令部證實 兩對軍中同性新人退出聯合婚禮

2019-09-24 17:24

阿公級「海獅」潛艦進基隆港 周六在西岸見客

2019-09-24 15:36

「想當飛官嗎」、「想造飛機嗎」 蔡英文藉高教機喊話

2019-09-24 14:40

黑鷹墜機因訓練不足？ 空勤總隊：全面檢討整體訓練

2019-09-24 14:14
看更多

熱門文章

黃珊珊遭搶 橘嗆：宋楚瑜怕柯文哲那沒人能管的大嘴巴

2019-09-26 18:18

總統府官員林家如吃罰單 被罰4.5萬元居冠

2019-09-26 16:49

我出席聯合國是重大外交突破？ 前外交官：吹破牛皮

2019-09-27 07:43

我們在等一個人 這篇千字文讓韓粉都哭了

2019-09-26 19:55

孫大千：蔡英文推階段台獨 韓國瑜憂貧富差距 2020關鍵

2019-09-27 09:22

美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

2019-09-26 23:46

美軍MC-130再飛海峽中線 未來可能成慣例？

2019-09-26 23:00

開箱文流行！公道伯王金平也來開這兩箱

2019-09-26 22:18

陸軍269旅士官燒傷命危 疑似自傷

2019-09-26 16:24

「返校」叫座傷韓選情？政治電影頻打藍 「文化助選」惹爭議

2019-09-27 07:55

法界觀點／利用職務機會 帶37條菸不違法？

2019-09-27 00:26

「做人比較重要」 館長：雖非百分百支持但這次挺蔡英文

2019-09-26 16:56

總統府諮議涉私菸案 黃暐瀚：黃重諺應跟社會道歉

2019-09-26 14:53

新聞眼／機邊交貨 機艙取貨 辦私菸雙重標準？

2019-09-27 00:23

小英女孩帶菸沒刑責？女律師拿這個案子打臉蔡總統

2019-09-27 12:44

美啟動彈劾川普 他指蔡英文破壞兩岸和平早該被彈劾

2019-09-27 07:54

博士論文明公開閱覽 蔡總統：我不怕抹黑也不怕被檢驗

2019-09-26 19:59

總統府官員未列私菸案被告 檢察官：北檢應說明為何未涉貪汙

2019-09-26 18:01

【重磅快評】港生陸生衝突 「台灣隊長」怎麼教？

2019-09-26 20:16

國民黨像恐怖情人？蔡沁瑜：不想如此形容、盼好聚好散

2019-09-26 16:08

小英女孩買37條菸未涉刑責？王鴻薇：總統先斷案嗎？

2019-09-27 11:15

總統蔡英文博士論文 明早10時公開全民閱覽

2019-09-26 18:23

每月一次？美特戰運輸機再越台海

2019-09-27 00:31

影╱戶籍遷到八德 蔡沁瑜：郭台銘盼「郭家軍」擦亮招牌

2019-09-26 15:24

蔡英文總統博士論文 下載網址在這裡

2019-09-27 10:05

郭台銘再傳爭取親民黨提名選總統 親民黨：目前未連繫

2019-09-26 14:13

改造玩具槍 蘇貞昌：防治不討價還價 請部會修法

2019-09-26 16:55

F-16性能提升大量進廠 專家：台灣將出現戰機缺口

2019-09-27 11:57

韓國瑜國政團端能源政策 環團批：在野才喊減煤

2019-09-26 22:12

馬恐不替韓國瑜站台 林濁水：但繼續支持韓對國家好？

2019-09-27 09:39

府感謝通過「台北法案」 蔡總統：全力鞏固邦交

2019-09-27 00:34

韓粉可以打包了？黃暐瀚提3理由「還不到時候」

2019-09-27 11:55

外交部、國安會沒人買菸？破功

2019-09-27 00:29

婦聯會：協助蔣宋美齡人生最後數年 何不當之有？

2019-09-26 21:20

美參院外委會通過「台北法案」 挺我鞏固邦交

2019-09-26 23:46

踩著韓國瑜崛起 政治新秀一個舉動就暴紅

2019-09-27 11:00

馬紹爾駐美大使：面臨中方挑戰 但與台美維持良好關係

2019-09-27 04:23

借將黃珊珊 柯沒知會宋 「雙人會」更難了…

2019-09-27 00:26

私菸案首波開罰13人 府諮議林家如挨罰4.5萬最高

2019-09-27 00:18

蔡英文博士論文國圖上架 學者：遲來的公開

2019-09-27 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top