海獅潛艦國造大修更新内艙首曝光 潛深可達150公尺

2019-09-27 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部海軍司令部明天將基隆港區舉行「108年國防知性之旅-營區開放」活動，今天開放媒體採訪預校。艦齡超過74年的茄比級「海獅號」（SS-791）潛艦內艙，在深度大修後首度曝光，潛深可達150公尺。

茄比級「海獅」號潛艦是全球服役最久的現役潛艦，海軍司令部從2015年以近7億元，分3個年度維修預算，以16個月時間委由台船進行「深度大修」。

海獅艦艦長林志豪受訪表示，因應「國艦國造」政策，海軍和台船與國內外廠商合作完成大修任務。而大修重點在於機電整合。

海軍開放媒體拍攝更新的內艙，海獅艦駕駛艙舵輪新加裝中文數位顯示儀表，平衡泵控制箱由國內廠商「三錦」公司研製，裝備上還留有「併聯、串聯」的測試紀錄表，顯示潛艦操控的動力、液壓系統等均由國內廠商更新，部分動力主機與壓縮空氣系統也進行更新。

海獅艦去年8月完成大修後，曾進行潛航測試，海軍透露，海獅艦目前潛深可達150公尺，平常在潛望鏡深度至50到60呎深度操作航行，已能執行各項訓練任務。