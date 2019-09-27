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F-16性能提升大量進廠 專家：台灣將出現戰機缺口

2019-09-27 11:57聯合報 記者洪哲政╱即時報導

空軍F-16A/B機隊目前陸續在漢翔廠房進行提能提升，根據國防部日前在立法院披露的進度，有專家示警，空軍F-16兵力四分之一因此面臨暫時無效的「戰機缺口」 （fighter gap），因此需要額外戰機填補。

台海安全研究中心主任梅復興今透過臉書貼文表示，根據國防部長嚴德發舉出的數據，空軍F-16A/B目前有41架進廠，目前僅完成9架，表示有32架下線。這相當於F-16機隊的22.5% 無法執行飛行任務。倘若摒除在美國路克基地執行訓練的十餘架，只考慮在台灣的F-16，暫時無效的F-16兵力更達四分之一，這等於空軍全部第一線戰機總數的十分之一停擺。

梅復興表示，或從另一個角度來看，這相當於所有戰機的妥善率都再削降10%，且尚未考慮各機種任務分擔與妥善率不同的加權，譬如說，假如F-16平時的平均妥善率較高或任務負擔較重，那對實際戰力在量與質上的影響還可能會更大。

梅復興表示，F-16V性能提升案的施工高峰期間，因為有好幾年勢必會有相當數量的F-16 Block 20戰機進廠而導致戰備機隊兵力明顯受到削減，形成「戰機缺口」 (fighter gap)，因此需要額外戰機填補。

梅復興說，這個Fighter Gap的論述，當年未批准售台戰機的歐巴馬政府其實無法反駁，但當時國務院卻迫使五角大廈負責台灣事務的主管以「中共飛彈可癱瘓台灣機場跑道，傳統戰機無法起降，故而無用」為理由，向國會含糊搪塞。

梅復興指出，這個藉口其實非常可笑，因為美國國防部每年提出的中共軍力報告裡，韓，日，沖繩等地的空軍基地也都籠罩在共軍飛彈的涵蓋內，那為何其他盟邦各國的戰機，甚至美軍自己的戰機，就都不受跑道癱瘓威脅的影響而形同廢鐵了呢？

梅復興表示，當年友我美方人士奔走協助遊說美國政府售台新戰機，投注了極多心血，也煞費了諸多苦心，並且預示了許多後來可能發生的情況。七八年轉眼間過去了，美中戰略競爭的演化也終致川普政府批准出售F-16C/D Block 70戰機給我國。

梅復興説，他曾在美臺商會2011/2012年為幫助台灣向美方爭取出售F-16C/D戰機所準備的說帖中參與諮詢，「戰機缺口」 是他提出的主要論述基礎之一。

F-16C/D Block 70戰機。圖／Lockheed Martin
F-16C/D Block 70戰機。圖／Lockheed Martin
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國軍F-16空軍戰機

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