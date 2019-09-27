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兩岸最古老機場熄燈 抗戰時殲滅日本多架軍機 誰還記得？

【重磅快評】被扭曲的民營化：桃機的「三缺」現象

2019-09-27 10:48聯合報 記者主筆室╱即時報導

企業投資台灣最常遇到的就是「五缺」（缺水、缺電、缺工、缺地及缺人才），但是最近台灣的國門桃園機場卻也出現了「三缺」（缺坪、缺點及缺人），而「缺坪」就是停機坪不夠，而「缺錢」就是換匯的門市不足，而「缺人」則就是遍佈外包人員，找不到桃機人員。

首先是停機坪不夠，最近常常往返國外的人一定會發現，常常只要回到桃園機場就要等停機坪，過去可能是飛機延誤或是深夜尖峰時刻才要等停機坪，但是如今就算是準時抵達或是非尖峰時刻，也會出現停機坪不夠的現象，這讓桃機幾乎天天都是尖峰日，而停機坪嚴重不足，不但常常讓旅客要在飛機等待，而之前也傳出有兩家外籍航空公司取消飛台的包機計劃，這嚴重影響桃機的國際競爭力。

其次就是換匯點不足，桃機常常將熱門及便利的櫃點出租給保險公司以及免稅商店，這造成換匯點嚴重不足，例如在第二航廈出境大廳的換匯點都在航廈兩側的最角落，而入關之後也只有兩個換匯點，這造成早上尖峰時刻換匯常常大排長龍，而一個機場壓縮服務旅客的換匯點，而把大部分的空間都作為營利的保險及免稅店，這似乎是本末倒置的作為。

最後是幾乎所有業務都層層轉包，幾乎找不到真正桃機的人員，在桃機民營化之後，大幅聘用外包人員，現在連最基本服務旅客的詢問櫃台都外包給保全公司，而在入關之後則將服務台外包給免稅店人員，許多旅客要反映桃機意見時，不就是一問三不知，要不就是要填免稅店的意見函，而這種過度外包的現象，造成旅客的意見常常無法上達，如果連基本服務櫃檯都要轉給外包，那還要桃機公司做什麼呢？

過去桃機民營化的最主要目的就是要提升服務的效率，但是在民營化之後，卻出現桃機將許多業務層層轉包給保全公司及免稅店，造成桃機有權無責的特殊現象，當然還有桃機民營化之後淪為桃園市政府人事酬庸的禁臠，交通部及民航局的手根本無法介入，在政治小圈圈的相互取暖下，桃機猶如一個更龐大的官僚體系，這讓桃機出現缺坪、缺點及缺人的「三缺」現象，這難道是我們所要的民營化結果嗎？

受到颱風利奇馬影響，桃園機場上午到上午7時30分為止，總計有485班受影響，導致...
受到颱風利奇馬影響，桃園機場上午到上午7時30分為止，總計有485班受影響，導致大批旅客在機場等候。記者鄭超文攝影【作者：鄭超文 日期：2019/8/9 檔名：L32857614.JPG】
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