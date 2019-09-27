每月一次？美特戰運輸機再越台海

2019-09-27 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



美國空軍第17特戰中隊的五架MC-130J，在嘉手納基地滑行。 圖／美國空軍檔案照 分享 facebook

美國空軍一架MC-130J特戰運輸機，昨天中午沿台灣海峽中線，由北向南飛行，隨後經巴士海峽東返，飛回琉球群島的嘉手納空軍基地。這是繼八月廿九日以來，美軍第二次派出MC-130型機飛行台灣海峽。此舉是否代表未來美國軍機也會如同軍艦一般，建立每月一次通過台海的不成文慣例？答案還有待觀察。

此次通過台海的MC-130，與八月廿九日一樣，來自美國空軍特戰司令部之下的第十七特戰中隊，駐防嘉手納基地。MC-130具備搭載特戰傘兵進行秘密空降能力，也可替友軍的MH-60與MH-47直升機、MV-22傾轉旋翼機空中加油，協駐友軍可以執行敵後穿透任務。

空軍官員透露，昨天中午空軍戰管聯隊的雷達站，在台灣以北的東海上空，發現這架MC-130，進入我方防空識別區。戰管人員呼叫後，對方回報自己身分，並表示正利用國際空域執行例行性的訓練任務。隨後MC-130沿台海中線一路南下，直到澎湖西南方的台灣灘上空，一直把中線「飛完」，才轉向東南方。隨後MC-130經巴士海峽東返，整個航路等於繞台一周。

官員說，在MC-130飛行台海中線過程中，中共曾經起飛戰機監控，不過位置始終維持在中線以西，並未挑戰中線。另外，由於當時台海附近的國際空域中，也有美軍的RC-135電子偵察機活動。我方判斷MC-130飛行海峽中線的目的，就是為了讓RC-135能夠監聽側錄共軍防空系統的反應狀況，蒐集相關電子訊號。

另外，美國軍艦於每月下旬穿過台灣海峽，從去年底以來幾乎已成慣例。上周五國軍方面主動宣布，一艘美軍作戰艦由北向南，沿海峽中線向南航行。據了解，是美軍提康德洛加級的神盾巡洋艦「安堤坦」號。