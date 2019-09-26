親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
特勤私菸案究責
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
餐桌上美味代價
陳明文300萬風波
政治
軍事
綜合
udn20週年

大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

最新民調／蔡英文民調支持破4成 韓國瑜討厭度達4成3

空軍司令部：我新購戰機電戰裝備構型未確定

2019-09-26 14:13聯合報 記者洪哲政╱即時報導

空軍司令部今天表示，我國新購66架F-16V(BLK70)型戰機的電戰裝備，構型尚未確定，空軍已請美軍研析及提供電戰裝備最佳選項。

國民黨立委馬文君日前在立法院外交及國防委員會質疑：美方軍售清單中建議新購66架F-16C/D戰機搭配ALQ-211（巴基斯坦也使用該型莢艙）或相同性能的電戰系統，但空軍之前的鳳展專案，卻因為ALQ-211「有洩密疑慮」、「且是舊型的」，而堅持買ALQ-131A FMS莢艙。結果我國花大錢研發並採用ALQ-131A FMS電戰莢艙，全世界只有我們使用，現在卻又要買舊的（ALQ-211），國防部和空軍必須向國人負責。

立委的質詢今引起專家為文討論「台灣該不該選ALQ-211？」並預告：美軍在去年底啟動了一項F-16內載電戰系統的研發計畫。該計畫將挑出兩家廠商為F-16研發數位版的雷達警報器，並提升精確度到可以被動定位的水準，並且在兩年後可能加入主動干擾器。而若要依循台灣空軍要與美軍同步的政策，顯然要等到美軍的計畫有結果才能決定了。（https://opinion.udn.com/opinion/story/120746/4068347）

但空軍司令部今天發出新聞稿表示，空軍F-16A/B型戰機性能提升案所採購的電戰裝備，是遵立法院指導：「確保未來裝備運用及維護 能與美國空軍裝備一致」；另考量保密安全，選定與美空軍同型的ALQ-131A電戰莢艙，而該莢艙由美軍獨資研發，空軍未投入任何研發經費。

空軍司令部表示，新購 F-16V(BLK70)型戰機的電戰裝備，構型尚未確定，且其他採購國亦未選定，空軍已請美軍研析及提供電戰裝備最佳選項，並待美軍提供後，將依裝備功能性、安全性、整體後勤、風險及效益等評選最佳方案；另因電戰裝備構型尚未確認且亦未選定，因此無洩密之情事。

空軍司令部表示，未來 F-16V(BLK70)型戰機各項武器裝備，將依敵情威脅、作戰需求及戰場安全環境，擇出最佳選項。

F-16C/D Block 70戰機。圖／Lockheed Martin
F-16C/D Block 70戰機。圖／Lockheed Martin
分享

國軍

相關新聞

傳F-16V電戰設備會洩密 空軍：報導非事實

2019-09-26 15:01

空軍又當冤大頭 買了會洩密的電戰莢艙？

2019-09-26 09:42

金門反登陸操演震撼 學校天花板震壞

2019-09-25 23:44

嚴德發：海弓三飛彈 明年初高雄艦試射

2019-09-25 14:08

陸軍：M1A2將與其他戰車一樣使用柴油

2019-09-25 12:00

反制無人機威脅 國防部：運用防空飛彈與快砲

2019-09-25 11:41

志願役招募穩定 國防部將調降每年補充人數

2019-09-25 11:07

傾聽勇者的聲音 洪慈庸促軍士官退場機制

2019-09-25 10:56

金防部聯合反登陸操演登場 民眾直呼超震撼

2019-09-25 10:55

同性新人退出海軍聯合婚禮 嚴德發：希國人給祝福

2019-09-25 09:56

國防部長證實：明年初海上試射海弓三飛彈

2019-09-25 09:49

黑鷹墜海調查／空勤總隊：全面檢討訓練計畫

2019-09-25 00:41

蘭嶼黑鷹墜機 運安會調查：夜航迷向 訓練不足

2019-09-25 00:38

國造高教機「勇鷹」亮相 蔡總統讚「努力值得了」

2019-09-25 00:16

全球最老海獅潛艦 28日基隆迎賓

2019-09-25 00:14

高雄艦退役前 試射海弓3長程飛彈

2019-09-25 00:09

關渡大橋「中樞應援作戰」M3浮橋車淡水河操演

2019-09-24 18:42

支持國造高教機 韓競辦：韓任總統將要求漢翔如期首飛

2019-09-24 18:33

【重磅快評】勇鷹高教機：自立自強？還是敝帚自珍？

2019-09-24 18:16

海軍司令部證實 兩對軍中同性新人退出聯合婚禮

2019-09-24 17:24

阿公級「海獅」潛艦進基隆港 周六在西岸見客

2019-09-24 15:36

「想當飛官嗎」、「想造飛機嗎」 蔡英文藉高教機喊話

2019-09-24 14:40

國造高教機亮相 原型機預計明年6月首飛

2019-09-24 14:26

黑鷹墜機因訓練不足？ 空勤總隊：全面檢討整體訓練

2019-09-24 14:14

新教練機原取名藍鵲 蔡改名勇鷹

2019-09-24 14:03

蘭嶼黑鷹空難 運安會：與空勤訓練不足有關

2019-09-24 13:58

新式高教機出廠 漢翔：自製率逾5成世界最高

2019-09-24 12:29

lDF變身教練機 有哪些改造重點？

2019-09-24 12:28

漢翔新式高教機出廠典禮 總統蔡英文親自主持

2019-09-24 11:08

完整報告出爐！ 黑鷹墜機致二死四失蹤 與空勤訓練不足有關

2019-09-24 11:06

國旗色系塗裝高教機首亮相 明年六月首飛

2019-09-24 11:00

獨／網友攻擊 海軍同婚新人退國軍聯合婚禮

2019-09-24 10:57

高教機亮相 蔡英文：證明當初堅持正確 努力值得

2019-09-24 10:23

國防部：國軍109年度將建置「遠距精準打擊力」

2019-09-24 09:55

經國號變教練機…戰機魔改降級 蔡政府在想啥

2019-09-24 08:00

新戰機採購條例 初審過關

2019-09-24 00:05

立委吳焜裕問F-16V可對抗殲20？ 官員不知從何答起

2019-09-23 18:38

退輔會調查是否接獲陸十一活動邀請函 退將：辱退伍軍人

2019-09-23 18:38

空軍證實 對美軍購66架F-16V將駐防台東

2019-09-23 15:54
看更多

熱門文章

林國慶被通知抽中「驚崩聖駕」籤詩 網驚：要轉運了？

2019-09-25 17:01

破功！ 總統府官員被爆捲入私菸案

2019-09-26 00:03

國民黨不批准退黨 郭辦：絕不接受中常委慰留

2019-09-25 17:05

【即時短評】發言屢失分？韓國瑜需要一個「戳戳妹」

2019-09-25 22:29

郭台銘退黨案 國民黨中常會通過予以慰留

2019-09-25 16:05

向郭台銘要500萬？張善政澄清與韓國瑜無關

2019-09-25 18:03

最新民調 蔡英文民調支持破4成 韓國瑜討厭度達4成3

2019-09-26 12:45

國安會報告示警 中國年底前恐再斷我1到2個邦交國

2019-09-25 19:18

若韓國瑜當選總統 柯文哲：安眠藥使用量一定大幅上升

2019-09-25 22:37

「林家如」買37條菸 華航：4人機上取貨自行通關

2019-09-25 17:19

府方無人涉私菸破功 黃國昌爆：林家如購買37條私菸

2019-09-25 16:07

4大謎團待解…300萬來源 不能說的祕密？

2019-09-25 23:59

感恩見面會韓國瑜將不請自來？郭陣營：掃碼才能入場

2019-09-25 15:56

蔡英文募款餐會每張2萬 議員額度30張有人叫媽媽咪呀

2019-09-25 22:04

【重磅快評】蔡英文選情一站穩 弊案就不見了

2019-09-26 09:18

卓榮泰致歉 賴清德：有助化解許多人心結

2019-09-25 23:18

有後門！華膳33條私菸被載走 關務署：走私行為

2019-09-26 00:15

趙少康稱青年挺韓會被笑 蕭敬嚴：網路上嘴砲人？

2019-09-25 15:20

被罵「爛官」後 蔡碧仲：要如何教檢察官開庭時謙和？

2019-09-25 17:54

郭台銘輕鬆打球去 蔡沁瑜：他不要和國民黨勾勾纏

2019-09-25 17:17

傳沈富雄列民眾黨不分區第一名 蔡壁如：我們也嚇一跳

2019-09-25 15:19

國民黨中常會決議慰留 郭台銘：別再勾勾纏

2019-09-26 00:45

遭爆未查扣總統府員工私菸 北檢：機上訂購攜帶入關

2019-09-25 18:16

陳明文今晚親自說明300萬 民進黨廉政會：尚難成案

2019-09-25 21:40

初選納柯文哲結果柯沒選 卓榮泰致歉：已向賴清德說明

2019-09-25 17:27

斷交、學歷爭議後民調 綠黨：部分郭粉回流支持韓國瑜

2019-09-25 15:51

挑戰五連霸藍委 民進黨小將蔡沐霖要用非典型選戰拚青年票

2019-09-26 00:43

「誰說的」好熟悉…細數政壇健忘症 別再酸韓國瑜了！

2019-09-26 09:00

被爆總統府人員捲入私菸案 蔡英文：兩件事不同性質

2019-09-26 10:58

影／心碎了!「蔡從國民黨來的」呂酸出身富豪還有御廚

2019-09-25 15:57

300萬元帳戶 陳大姊兒子所有

2019-09-26 00:08

沈富雄自薦民眾黨不分區 柯文哲：應該會先找他聊一聊

2019-09-26 12:10

冷眼集／政治高於法治 法部政次還適任嗎？

2019-09-25 23:53

新聞眼／私菸「流竄」 華航荒腔走板

2019-09-26 00:18

私菸案 檢方下一波約談總統府諮議林家如

2019-09-26 00:11

索國科研計畫不因斷交停擺 外交部：與邦交無關

2019-09-25 20:27

農保擬納農民年金 最快明年實施

2019-09-26 00:24

蔡沁瑜今赴八德試水溫？ 陳學聖：選舉很辛苦的

2019-09-26 11:09

國民黨中常會決議慰留郭台銘？中常委還原常會打臉

2019-09-25 17:25

郭辦盼國民黨別再來勾勾纏 柯文哲這麼說

2019-09-26 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top