空軍司令部：我新購戰機電戰裝備構型未確定

2019-09-26 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



空軍司令部今天表示，我國新購66架F-16V(BLK70)型戰機的電戰裝備，構型尚未確定，空軍已請美軍研析及提供電戰裝備最佳選項。

國民黨立委馬文君日前在立法院外交及國防委員會質疑：美方軍售清單中建議新購66架F-16C/D戰機搭配ALQ-211（巴基斯坦也使用該型莢艙）或相同性能的電戰系統，但空軍之前的鳳展專案，卻因為ALQ-211「有洩密疑慮」、「且是舊型的」，而堅持買ALQ-131A FMS莢艙。結果我國花大錢研發並採用ALQ-131A FMS電戰莢艙，全世界只有我們使用，現在卻又要買舊的（ALQ-211），國防部和空軍必須向國人負責。

立委的質詢今引起專家為文討論「台灣該不該選ALQ-211？」並預告：美軍在去年底啟動了一項F-16內載電戰系統的研發計畫。該計畫將挑出兩家廠商為F-16研發數位版的雷達警報器，並提升精確度到可以被動定位的水準，並且在兩年後可能加入主動干擾器。而若要依循台灣空軍要與美軍同步的政策，顯然要等到美軍的計畫有結果才能決定了。（https://opinion.udn.com/opinion/story/120746/4068347）

但空軍司令部今天發出新聞稿表示，空軍F-16A/B型戰機性能提升案所採購的電戰裝備，是遵立法院指導：「確保未來裝備運用及維護 能與美國空軍裝備一致」；另考量保密安全，選定與美空軍同型的ALQ-131A電戰莢艙，而該莢艙由美軍獨資研發，空軍未投入任何研發經費。

空軍司令部表示，新購 F-16V(BLK70)型戰機的電戰裝備，構型尚未確定，且其他採購國亦未選定，空軍已請美軍研析及提供電戰裝備最佳選項，並待美軍提供後，將依裝備功能性、安全性、整體後勤、風險及效益等評選最佳方案；另因電戰裝備構型尚未確認且亦未選定，因此無洩密之情事。