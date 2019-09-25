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金防部聯合反登陸操演登場 民眾直呼超震撼

2019-09-25 10:55聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金防部年度「聯合反登陸作戰」操演，今日清晨5時30分在后湖炮陣地舉行， 總計射擊8吋榴砲等各式火砲48門、砲彈1100餘發，一時之間，砲火連天，不少民眾看完火砲射擊後，直呼超震撼！但強大的火力，也讓鄰近的小學廚房天花板疑似被震塌了，金防部表示，會全力儘快修復廚房原貌。

這項一年一度的聯信操演舉行，今晨在金防部指揮官賀政一聲令下，現場是砲火齊發，頓時火光四射，砲彈快速劃過天空的「咻、咻」風切聲，威力相當驚人，總計射擊火砲有8吋榴砲、155、105等各式武器48門，隆隆的砲聲震天響，場面相當壯觀。

參謀總長沈一鳴上將也親自跨海督陣與金門縣長楊鎮浯、副議長周子傑及縣府主管、地方仕紳及民眾共同見證火砲演練，對於官兵展現純熟動作、高昂士氣及紮實的訓練成果留下深刻印象。

演練過程，首先模擬我聯合情監偵發現敵船團正集結向我泛渡中，有積極登島企圖，我方隨即以各式重型火砲齊射阻止擾亂敵船團向我前進，並依防衛作戰進程，實施集火帶射擊；最後在反擊作戰階段，由戰、甲車實施坐灘線火殲，並由第一線守備部隊以各式輕重兵器防護射擊，阻敵登陸。

操演指揮官表示，參演官兵從8月開始進行各式武器、彈藥暨裝備保養及人員專長複訓，並陸續完成武器性能射擊測試、空操演練等各項整備任務，所有官兵均全力以赴，希望平日的辛勤訓練，在操演中能夠有最完美的發揮，全體官兵意志堅定，士氣高昂，充分展現防衛金門的堅強實力與信心。

但這場演習因為火力太強大，除了有不少民眾在睡夢中被驚醒，鄰近的賢庵國小庵湖分校廚房天花板一大片掉落，所幸廚房阿姨剛好走出門外 ，才沒有受到波及。金防部政戰主任劉強華獲悉也立刻率員到場實勘，並由官兵協助清理廚房、修復倒塌的輕鋼架，金防部表示，會協助修復廚房原貌。

這場演習因為火力太強大，鄰近的賢庵國小庵湖分校廚房天花板一大片掉落，成為少數的受...
這場演習因為火力太強大，鄰近的賢庵國小庵湖分校廚房天花板一大片掉落，成為少數的受災戶。圖／讀者提供
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金防部年度「聯合反登陸作戰」操演，共射擊8吋榴砲等各式火砲48門、砲彈1100餘...
金防部年度「聯合反登陸作戰」操演，共射擊8吋榴砲等各式火砲48門、砲彈1100餘發，演習超震撼。記者蔡家蓁／攝影
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金防部年度「聯合反登陸作戰」操演，在金防部指揮官賀政一聲令下，現場是砲火齊發，頓...
金防部年度「聯合反登陸作戰」操演，在金防部指揮官賀政一聲令下，現場是砲火齊發，頓時火光四射。記者蔡家蓁／攝影
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金防部年度「聯合反登陸作戰」操演，今日清晨5時30分在后湖炮陣地舉行， 總計射擊...
金防部年度「聯合反登陸作戰」操演，今日清晨5時30分在后湖炮陣地舉行， 總計射擊8吋榴砲等各式火砲48門、砲彈1100餘發，一時之間，砲火連天。記者蔡家蓁／攝影
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