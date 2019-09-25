親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黨產會追債中廣
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
921地震20周年
政治
軍事
綜合
udn20週年
防火英雄在我家

專訪／毫不起眼卻蘊藏生命力 讓孩子愛上的這間學校魅力何在？

印度強國宇宙：「低成本上太空」的野心可行嗎？

國防部長證實：明年初海上試射海弓三飛彈

2019-09-25 09:49聯合報 記者程嘉文╱即時報導

我國向美國採購兩套軍艦上使用的Mk41垂直飛彈發射系統，其中一套上周已裝上海軍「高雄」號登陸艦。國防部長嚴德發今天在立院證實，明年初將試射由中科院研發的「海弓三」長程防空飛彈。這也代表高齡75歲的高雄艦，將在服役生涯的末期，擔任我國海軍史上第一艘飛彈測試艦。

高雄艦是一艘俗稱「開口笑」的戰車登陸艦，1944年起服役於美國海軍，舷號LST-735，曾參加二次大戰、韓戰。1957年援華，被國軍命名「中熙」，舷號LST-219，後來強化通訊指管設備，擔任兩棲指揮艦任務，更名「高雄」，舷號LCC-1。

海軍多年來一直希望能有一艘專屬的飛彈測試艦，原本要屆齡退伍的高雄艦，因此迎來「第二春」。高雄艦的船腹擁有龐大的坦克艙，空間遼闊，甲板上也有大型艙門，因此將Mk41裝在裡面進行測試，十分方便。

國軍現役的紀德級驅逐艦、派里（成功）級巡防艦，均使用傳統臂式發射架，發射美製標準防空飛彈。飛彈從艙內經軌道送到甲板上的發射臂，然後點火發射，成功級每十秒鐘可發射一枚飛彈，紀德級則為十秒兩枚。發射架的機械結構複雜精密，容易故障。

為了提升飛彈射速，美、俄、中共等國軍方，軍艦都改用垂直發射系統。美國海軍制式的Mk41，原理類似蜂炮，飛彈分別裝在各發射格內，開啟艙門就直接向上射出，每秒可以發射一枚。不過由於飛彈在發射格內點火，材質必須抗炸抗高溫，還須設計排焰系統。

陸射型的天弓三飛彈，已經進入空軍防空部隊服役。記者程嘉文／攝影
陸射型的天弓三飛彈，已經進入空軍防空部隊服役。記者程嘉文／攝影
分享
國防部長嚴德發證實，海弓三飛彈明年初將在高雄艦上試射。記者程嘉文／攝影
國防部長嚴德發證實，海弓三飛彈明年初將在高雄艦上試射。記者程嘉文／攝影
分享
高雄號登陸艦。記者程嘉文／攝影
高雄號登陸艦。記者程嘉文／攝影
分享

國軍

相關新聞

蘭嶼黑鷹墜機 運安會調查：夜航迷向 訓練不足

2019-09-25 00:38

同性新人退出海軍聯合婚禮 嚴德發：希國人給祝福

2019-09-25 09:56

黑鷹墜海調查／空勤總隊：全面檢討訓練計畫

2019-09-25 00:41

國造高教機「勇鷹」亮相 蔡總統讚「努力值得了」

2019-09-25 00:16

全球最老海獅潛艦 28日基隆迎賓

2019-09-25 00:14

高雄艦退役前 試射海弓3長程飛彈

2019-09-25 00:09

關渡大橋「中樞應援作戰」M3浮橋車淡水河操演

2019-09-24 18:42

支持國造高教機 韓競辦：韓任總統將要求漢翔如期首飛

2019-09-24 18:33

【重磅快評】勇鷹高教機：自立自強？還是敝帚自珍？

2019-09-24 18:16

海軍司令部證實 兩對軍中同性新人退出聯合婚禮

2019-09-24 17:24

阿公級「海獅」潛艦進基隆港 周六在西岸見客

2019-09-24 15:36

「想當飛官嗎」、「想造飛機嗎」 蔡英文藉高教機喊話

2019-09-24 14:40

國造高教機亮相 原型機預計明年6月首飛

2019-09-24 14:26

黑鷹墜機因訓練不足？ 空勤總隊：全面檢討整體訓練

2019-09-24 14:14

新教練機原取名藍鵲 蔡改名勇鷹

2019-09-24 14:03

蘭嶼黑鷹空難 運安會：與空勤訓練不足有關

2019-09-24 13:58

新式高教機出廠 漢翔：自製率逾5成世界最高

2019-09-24 12:29

lDF變身教練機 有哪些改造重點？

2019-09-24 12:28

漢翔新式高教機出廠典禮 總統蔡英文親自主持

2019-09-24 11:08

完整報告出爐！ 黑鷹墜機致二死四失蹤 與空勤訓練不足有關

2019-09-24 11:06

國旗色系塗裝高教機首亮相 明年六月首飛

2019-09-24 11:00

獨／網友攻擊 海軍同婚新人退國軍聯合婚禮

2019-09-24 10:57

高教機亮相 蔡英文：證明當初堅持正確 努力值得

2019-09-24 10:23

國防部：國軍109年度將建置「遠距精準打擊力」

2019-09-24 09:55

經國號變教練機…戰機魔改降級 蔡政府在想啥

2019-09-24 08:00

新戰機採購條例 初審過關

2019-09-24 00:05

立委吳焜裕問F-16V可對抗殲20？ 官員不知從何答起

2019-09-23 18:38

退輔會調查是否接獲陸十一活動邀請函 退將：辱退伍軍人

2019-09-23 18:38

空軍證實 對美軍購66架F-16V將駐防台東

2019-09-23 15:54

新戰機聯隊落腳台東 國防部允諾全力支援空軍人力需求

2019-09-23 15:42

尷尬了！空軍昔指這型電戰莢艙會洩密 今美方指定買

2019-09-23 14:48

勇鷹高教機音同擁英 嚴德發：無關政治

2019-09-23 14:29

電廠油庫反制無人機 國軍有干擾能量

2019-09-23 14:28

國防部長：F-16C/D對應殲20沒問題

2019-09-23 14:26

幻象戰機維持費高漲 空軍雇法公關公司喬報價

2019-09-23 14:25

藍綠立委皆支持 採購新式戰機特別預算條例完成初審

2019-09-23 13:18

戰機採購特別條例草案初審通過 空軍卻遭踢爆浮報預算

2019-09-23 13:07

F-16V一對一殲20 國防部長嚴德發： 絕對把他們打掉

2019-09-23 11:51

國軍首度證實採購M109A6自走砲 威力大有助戰力

2019-09-23 11:45
看更多

熱門文章

獨／網友攻擊 海軍同婚新人退國軍聯合婚禮

2019-09-24 10:57

孫大千批黑韓者不只智商有問題 人格也有問題

2019-09-24 12:18

補藥還是毒藥？川普簽了這個法 害台灣連斷3國

2019-09-25 08:00

陳明文300萬事件 金管會：無法得知他去哪些銀行提領

2019-09-24 19:57

最新民調 藍綠對決蔡英文領先韓國瑜23百分點

2019-09-24 12:57

完整報告出爐！ 黑鷹墜機致二死四失蹤 與空勤訓練不足有關

2019-09-24 11:06

趙少康槓上黨產會：追徵中廣的77億 應去跟國民黨要

2019-09-25 00:23

黨產會認定中廣為國民黨附隨組織 追徵77億餘元

2019-09-24 14:39

蔡英文博士論文一頁一頁？ 總統府：不啻為扭曲而扭曲

2019-09-24 18:22

太平島採石油蘇揆批韓國瑜睜眼說瞎話 韓嗆蘇「全盲」

2019-09-24 11:43

柯文哲陣營三度拒絕抖內 郭台銘：團隊不解散願出借

2019-09-24 15:13

國旗色系塗裝高教機首亮相 明年六月首飛

2019-09-24 11:00

傳被列入民眾黨不分區 張瑋軒打槍：無意加入任何政黨

2019-09-24 21:34

【重磅快評】勇鷹高教機：自立自強？還是敝帚自珍？

2019-09-24 18:16

林峯正：賣帝寶88億 未流到國民黨

2019-09-24 23:55

郭台銘不選總統回鍋鴻海？ 徐旭東、林百里互推問題

2019-09-24 12:44

博士論文延燒3月 蔡英文：翻箱倒櫃才找到

2019-09-24 15:26

吉里巴斯機場整建貸款4.9億 還款期至2044年

2019-09-24 16:52

不認太平島挖石油？韓辦：韓國瑜當選總統可去中央規劃

2019-09-24 12:05

韓國瑜陣營：副手人選已初步徵詢朱立倫、張善政

2019-09-24 13:58

賴清德「放共」蔡英文 謝龍介：怪不得小英找無黨幫忙

2019-09-24 17:00

「開採石油要靠中油」 韓國瑜反擊 一招「單挑」綠營

2019-09-25 09:00

影／不認過去開採石油說 韓怒嗆蘇：何時說過 完全沒有！

2019-09-24 16:19

澄清國民黨人士接受郭台銘捐款傳聞 郭辦這麼說

2019-09-24 16:37

高教機亮相 蔡英文：證明當初堅持正確 努力值得

2019-09-24 10:23

韓國瑜揪利菁推銷高雄國慶限量禮包 7樣物品1450元

2019-09-24 23:55

民眾黨挖角「女人迷」？張瑋軒：柯性別教育全對再考慮

2019-09-24 22:25

影／台南市議長郭信良 宣布接任小英台南後援總會長

2019-09-24 11:42

lDF變身教練機 有哪些改造重點？

2019-09-24 12:28

阿公級「海獅」潛艦進基隆港 周六在西岸見客

2019-09-24 15:36

民眾黨選策會名單曝光 柯文哲、郭台銘當雙母雞站全台

2019-09-24 14:06

韓國瑜、宋瑋莉聯合競選總部主委是誰？曾永權揭曉是他

2019-09-24 11:35

海軍司令部證實 兩對軍中同性新人退出聯合婚禮

2019-09-24 17:24

王金平披橘袍參選？藍營：真心期盼王能回歸

2019-09-24 11:10

ICAO大會開議 美41位眾議員支持台參與

2019-09-25 04:27

【重磅快評】脂粉遮掩得了皺紋 遮掩不了蒼老的身段

2019-09-24 11:15

泛藍齟齬…新黨批國民黨對「家人」冰冷

2019-09-24 23:40

證實出任郭台銘副手 黃健庭談郭退選3原因

2019-09-24 14:55

支持國造高教機 韓競辦：韓任總統將要求漢翔如期首飛

2019-09-24 18:33

影／陳玉珍抗金門蛋入台須檢疫 蘇貞昌嗆：你不懂防疫

2019-09-24 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top