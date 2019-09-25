國防部長證實：明年初海上試射海弓三飛彈

2019-09-25 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



我國向美國採購兩套軍艦上使用的Mk41垂直飛彈發射系統，其中一套上周已裝上海軍「高雄」號登陸艦。國防部長嚴德發今天在立院證實，明年初將試射由中科院研發的「海弓三」長程防空飛彈。這也代表高齡75歲的高雄艦，將在服役生涯的末期，擔任我國海軍史上第一艘飛彈測試艦。

高雄艦是一艘俗稱「開口笑」的戰車登陸艦，1944年起服役於美國海軍，舷號LST-735，曾參加二次大戰、韓戰。1957年援華，被國軍命名「中熙」，舷號LST-219，後來強化通訊指管設備，擔任兩棲指揮艦任務，更名「高雄」，舷號LCC-1。

海軍多年來一直希望能有一艘專屬的飛彈測試艦，原本要屆齡退伍的高雄艦，因此迎來「第二春」。高雄艦的船腹擁有龐大的坦克艙，空間遼闊，甲板上也有大型艙門，因此將Mk41裝在裡面進行測試，十分方便。

國軍現役的紀德級驅逐艦、派里（成功）級巡防艦，均使用傳統臂式發射架，發射美製標準防空飛彈。飛彈從艙內經軌道送到甲板上的發射臂，然後點火發射，成功級每十秒鐘可發射一枚飛彈，紀德級則為十秒兩枚。發射架的機械結構複雜精密，容易故障。