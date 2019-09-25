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國造高教機「勇鷹」亮相 蔡總統讚「努力值得了」

2019-09-25 00:16聯合報 記者林敬殷程嘉文／連線報導

空軍新式高級教練機亮相，蔡英文總統昨天主持出廠典禮時表示，這是中華民國空軍的大日子，也是國內航太產業的重要里程碑，實現國人對國防自主的期待。雖然這一路走來，遇到許多的抹黑、打擊，甚至是唱衰，但是事實證明，「當時的堅持是正確的，我們的努力是值得的。」

蔡英文總統昨天並在機上貼上「勇鷹」命名，由於「勇鷹」與「擁英」同音，外界質疑軍方逢迎拍馬。國防部表示，為推動全民國防，空軍司令部舉辦高教機有獎徵名活動，共有三五七六則投稿，經過空軍內部與外界專家兩階段初審，選出鵬翔、雲翔、勇鷹、雲鵲、御鷹、育隼、鵬展、騰翔、翔燕、鵬舉等十則命名。今年一月二日到二月一日期間全民網路投票，最後勇鷹以二七七二票獲第一，雲翔一五九五票第二，鵬翔一○二○票第三。

蔡英文總統昨天主持「空軍新式高教機」出廠典禮。 記者黃義書／攝影
蔡英文總統昨天主持「空軍新式高教機」出廠典禮。 記者黃義書／攝影
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國防部長嚴德發前天到立院備詢時也強調，「勇鷹」命名來自空軍的「忠勇」軍風，同時老鷹是勇猛凶狠的鳥類，可以彰顯空軍健兒的戰技，完全無關政治。

蔡總統表示，三年多前她作為總統當選人，就任前就到漢翔公司，曾任董事長的退輔會主委馮世寬曾試圖推動國機國造，重振漢翔研發能量，卻遭遇到許多的阻礙。在那次視察中，她觀察到如果連高教機都要依賴外購，已式微的研發能量再沒有機會恢復，因此扭轉形勢，堅持高教機一定要國造。

蔡總統說，高教機國造的過程中，增加和國際上的交流，並讓部分訂單留在台灣，創造就業機會，培養自己的人才。從二○一七年開工以來，不僅創造出約一千兩百個工作職缺，六八六億元總經費中，更有超過一半、三七七億元訂單在台灣完成，預計到二○二一年可再增加約八百個工作職缺。

【記者劉宛琳／台北報導】國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室表示，國防建設具有高度延續性，未來韓國瑜擔任總統後，將要求漢翔公司及空軍如期如質落實執行，也會藉由高教機研製案，堅定並培育下一代年輕航空科學家與設計工程師，支持國防產業的永續發展。

空軍高教韓國瑜勇鷹馮世寬嚴德發國防部蔡英文

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