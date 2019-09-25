蘭嶼黑鷹墜機 運安會調查：夜航迷向 訓練不足

2019-09-25 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北報導



蘭嶼黑鷹墜機完整報告昨出爐，運安會點名空勤總隊訓練不足。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

去年二月五日，一架黑鷹直升機在執行病患後送時，不幸在蘭嶼外海墜機，造成機上二人罹難、四人失蹤。國家運輸安全調查委員會昨公布事故調查結果，可能肇因於飛航組員對事故當時飛航環境的威脅管理、狀況警覺及溝通決策能力不夠充分，且對航機系統了解程度不足，並點名空勤總隊訓練不足。

「可操控狀態下墜海」

報告指出，駕駛員於夜間、風向不定狀況下，未使用適當起飛模式，起飛過程中也未能維持安全的爬升姿態及速度，且遭遇亂流時，未能即時判讀高度及速度變化而採行正確的修正操作，並可能伴隨有空間迷向現象，最後在低高度下，推機頭改正過低的空速時，因未注意當時高度，且使用過當的馬力及俯角，造成航機於「可操控狀態下墜海」。

報告也說，事故機起飛後約廿三秒即遭遇順風，並逐漸增強，瞬間最大曾達每小時四十浬，並兼具有風切與亂流，但仍在航機安全操作限制範圍內，且相關操控數據也未顯示航機有異常。

未編撰完整作業流程

其次，空勤總隊未編撰該機型完整標準作業流程，飛航組員未完全按現行規定執行應有的檢查程序及呼叫。

運安會說，空勤總隊應加強飛航組員威脅管理、狀況警覺、溝通決策能力、航機系統了解的訓練，並訂儀器飛航及夜航訓練需求及標準；檢視ＵＨ－六十Ｍ型機飛航組員訓練計畫的完整性及訓練資源，落實相關飛航組員訓練成效；檢視航務管理手冊、任務作業程序內容一致性及完整性。

駕駛員訓練時數不足

運安會還指，空勤總隊也應考量訂定夜間執行傷患運送任務的天氣標準，及該機型標準作業程序必要性，並規畫具體完整的組員資源管理訓練教材等。

運安會航空調查組組長楊文環說，一個正常飛行員的模擬機訓練飛行時數要達一百九十小時，但操作事故機的駕駛員只有九十多個小時。在夜航上，空勤總隊雖然跟一般飛行員不同，都具有豐富經驗，但未訂定相關夜航標準，黑鷹很多裝備是先進航電系統，仍需做更為完整的訓練。