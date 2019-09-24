【重磅快評】勇鷹高教機：自立自強？還是敝帚自珍？

2019-09-24 18:16 聯合報 主筆室



在原住民歌舞與太鼓表演後，空軍高級教練機的原型機，在璀璨的燈光秀中亮相，並由蔡英文總統題名「勇鷹」。

蔡總統上任後，將原先「洋機國造」的高教機計畫翻案，改由漢翔自研自製。為達成政策目標，漢翔將士用命，簽約立案不到三年，就完成原型機出廠。但也因時間急迫，漢翔一開始就決定抄近路，利用既有的經國號戰機設計，修改成教練機。

漢翔的努力值得肯定，問題在於，由經國號改成的「勇鷹」，是不是良好的下一代教練機？

教練機的性能要求不同戰鬥機，不是速度快、爬得高、火力強大，而是讓初出茅廬的學員循序漸進，逐步掌握飛行技巧，因此容易操縱、安全性高，才是設計重點。就此角度來看，經國號雖然堪稱國人驕傲，但要改成教練機，實在不是一架好「母株」。

將經國號改為教練機，必須克服兩大先天缺點，一是載油量太低，二是進場降落速度太高。為解決第一個問題，勇鷹的發動機不再裝置後燃器，雖然減少油耗，但只能次音速飛行。勇鷹必須取代現役F-5戰機，但F-5可以超音速飛行，也能承擔二線作戰任務，勇鷹卻力有未逮。

空軍現役主力戰機中，經國號雖比F-16與幻象2000輕，降落時必須維持的進場速度卻最快，甚至高過以難駕馭著稱的前輩F-104。漢翔對此雖已努力改善，但受限於基本外型，對於新手而言，駕駛勇鷹降落跑道，仍會是不小挑戰。

也因如此，堪稱「經國號之父」的前航發中心主任華錫鈞上將，生前一直反對改造經國號，主張以AT-3教練機為改良藍本，製造下一代高教機。

相較當代同級產品，例如由波音與瑞典合製的T-7、南韓與洛馬合製的T-50、義大利M-346等機種，勇鷹在飛行性能或運用模擬技術等方面，實在只算差強人意，談不上具備高人一等的優勢。以一架軍機的廿、卅年壽期計算，性能更嫌缺乏前瞻性。即使沒有外交上限制，恐怕也難有外銷市場。

然而在時間緊迫的前提之下，不可能從頭設計，如今能有此成績，工作人員焚膏繼晷的努力，仍然值得稱許。另一方面，藉著自研自製，累積相關的經驗、人力，以及創造相關產業的商機，提振GDP，也的確是「國防自主」帶來的優點。