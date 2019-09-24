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「想當飛官嗎」、「想造飛機嗎」 蔡英文藉高教機喊話

2019-09-24 14:40聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統今天親自主持空軍新式高級教練機的出廠典禮，稍早也透過臉書表示，1980年代，台灣曾擁有研發戰機的能力，但卅多年來，我們長期中斷飛機的研發，人才不斷凋零、國防及航太產業鏈也日漸委縮。現在，政府扭轉了局面，由國內團隊打造新一代高教機勇鷹正式出廠，事實證明，國防自主的堅持是正確的。

蔡總統說，努力三年，克服萬難，由國內團隊打造的新一代高教機「勇鷹」，今天正式出廠。

蔡總統表示，1980年代，台灣曾經擁有研發戰機的能力，最具代表性的就是IDF經國號戰機。但三十多年來，我們長期中斷飛機的研發，人才不斷凋零、國防及航太產業鏈也日漸委縮。　　

蔡總統指出，現在，政府扭轉了局面。從高級教練機開始，把訂單跟人才留在國內，將國防航太產業技術升級。這次高教機的研發，從外型設計、結構測試、組裝，到飛控及空電軟體等核心技術，很多都是「Made in Taiwan」，只用了三年就完成，而且還是世界一流的水準。

蔡總統說，事實證明，國防自主的堅持是正確的。接下來，國機國造政策會持續推動，中科院及漢翔公司更會帶領民間廠商一起進軍國際。奮勇向前，飛向天空，這是台灣光榮的未來。

蔡總統也在這一則臉書文最後，以「想當飛官嗎」、「想造飛機嗎」的hashtag，意在鼓勵更多人投入空軍及航太產業。

以下是蔡總統臉書全文：

努力三年，克服萬難，由國內團隊打造的新一代高教機「勇鷹」，今天正式出廠！　　

1980年代，台灣曾經擁有研發戰機的能力，最具代表性的就是IDF經國號戰機。但三十多年來，我們長期中斷飛機的研發，人才不斷凋零、國防及航太產業鏈也日漸委縮。

現在，我們扭轉了局面。從高級教練機開始，把訂單跟人才留在國內，將國防航太產業技術升級。這次高教機的研發，從外型設計、結構測試、組裝，到飛控及空電軟體等核心技術，很多都是「Made in Taiwan」，只用了三年就完成，而且還是世界一流的水準。　

事實證明，國防自主的堅持是正確的！接下來，國機國造政策會持續推動，中科院及漢翔公司更會帶領民間廠商一起進軍國際。奮勇向前，飛向天空，這是台灣光榮的未來！

#想當飛官嗎

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#小英執政三年有成

蔡英文總統今天親自主持空軍新式高級教練機的出廠典禮，並透過臉書表示，事實證明，國...
蔡英文總統今天親自主持空軍新式高級教練機的出廠典禮，並透過臉書表示，事實證明，國防自主的堅持是正確的。照片翻攝自總統臉書。
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