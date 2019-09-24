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lDF變身教練機 有哪些改造重點？

2019-09-24 12:28聯合報 記者程嘉文╱即時報導

蔡總統上任以來，強調推動國防建設，但如潛艦國造等計畫，其實馬英九時代就開始進行。蔡政府對空軍高教機計劃，由原先引進義大利M-346教練機在台生產，改為由漢翔依據經國號改造而成，才是真正因政黨輪替而生的政策大轉彎。

「勇鷹」敎練機的問世，的確有助提升漢翔的設計能量，不過經國號本身性能，與訓練新飛官的要求頗有差異，勇鷹是否能成為優秀的教練機，還有待時間證明。

經國號要改為教練機，首先必須克服的是航程過短的缺點；另外左右主輪距離過近，進場降落速度偏高，對剛學飛的「菜鳥」飛官，都是巨大挑戰。從空軍與漢翔聯合發布的新聞稿可以看出，將經國號改為教練機的過程中，最大的修改就集中在這些方面，至於改良幅度有多大，外界還需進一步了解。不過在座艙設計方面，延續經國號的低阻力設計，前後座高低差不明顯，導致教官前向視野不佳，就只能夠遷就。

新一代教練機設計，除了要求本身易操作，還必須高度結合電腦模擬，讓學員可以提前練習相關科目，以減少訓練成本與危險。空軍差點引進的M-346，特別標榜具備「地面訓練系統」（GBTS）與「內建戰術訓練系統」（ETTS），透過虛擬與資料鏈技術，可模擬裝有先進雷達、電戰系統的戰鬥機，並與虛擬僚機共同進行對空、對地攻擊科目。從新聞稿中可以確定，勇鷹擁有GBTS系統，至於有無模擬戰鬥機與「連線對戰」能力，還待進一步了解。

此外，漢翔目前除研製高教機，也在進行F-16A/B戰鬥機性能提升的「鳳展」專案。蔡總統特別提及，美方對我方年輕工程師的讚許。不過消息人士指出，為全力達成高教機按時出廠的目標，「鳳展」的工程進度始終落後，依合約今年必須完成24架交機，但目前進度還不到一半。

勇鷹敎練機。圖／施孝瑋提供
勇鷹敎練機。圖／施孝瑋提供
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