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影／報告出爐！ 黑鷹墜機 與空勤訓練不足有關

2019-09-24 11:31聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

黑鷹直升機墜機案件，完整報告今天出爐。去年2月5日深夜，一架編號706的黑鷹直升機在執行病患後送任務時，不幸在蘭嶼外海發生空難，造成機上二人罹難、四人失蹤。國家運輸安全調查委員會調查顯示，與飛航組員對事故當時飛航環境之威脅管理、狀況警覺及溝通決策能力不夠充分，且對航機系統了解程度不足有關。

蘭嶼黑鷹墜機完整報告今天出爐，運安會指與空勤訓練不足有關。記者陳正興／攝影
蘭嶼黑鷹墜機完整報告今天出爐，運安會指與空勤訓練不足有關。記者陳正興／攝影
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蘭嶼黑鷹墜機完整報告今天出爐，運安會指與空勤訓練不足有關。記者陳正興／攝影
蘭嶼黑鷹墜機完整報告今天出爐，運安會指與空勤訓練不足有關。記者陳正興／攝影
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