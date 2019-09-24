國旗色系塗裝高教機首亮相 明年六月首飛

2019-09-24 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



空軍新式高教機於今(24)日上午在漢翔公司沙鹿廠區舉行出廠典禮。國防部表示，國旗色系塗裝的新式高教機，外型承襲IDF戰機低阻力及高攻角的氣動力特性，以此為基礎發展外型，兩者外觀雖相近，但全機有超過80%更新。原型機預計明年6月進行首飛。

國防部說，出廠典禮由蔡英文總統親自主持。國安會與國防部、經濟部等相關部會參加，另邀請立委、漢翔公司等航太產業業界出席，向國人展示國防自主的決心。

國防部指出，新式高教機經由網路投稿、網路票選、全民參與、程序公開等方式，選出「勇鷹」為命名，並以紅白藍的飛機塗裝首度在國人面前曝光，由蔡英文總統親自主持出廠典禮，總統並登上新機視察，在聽取漢翔公司飛行教官的解說後，總統肯定新式高教機優異的性能。

國防部指出，總統隨後視察中科院研發的地面輔助訓練系統 (GBTS) 與我國自製零組件，其中GBTS也是首度出現在國人面前，包括各型客製化之飛行模擬器及後勤維護電腦輔助教學系統，可有效節省實機操作維護成本並提高訓練綜效；藉完整的地面測試及飛行測試數據，後續機隊管理、30年壽期維護及性能提升皆可操之在我。

國防部表示，由工作團隊研製的新式高教機，其外型承襲IDF戰機低阻力及高攻角的氣動力特性，以此為基礎發展外型，兩者外觀雖相近，但全機有超過80%更新，發動機採用漢翔與美方合資的ITEC公司生產的F124-200TW發動機，全機結構重新設計布局並大量採用複合材料，以減輕飛機重量，提升飛行性能。

國防部說，配合高教機的需求，改變機翼剖面以達到降低進場速度的效果並增加低速飛行的穩定性，可使準飛官迅速掌握基本飛行技術，與軍機飛行員基本作戰能力，並符合空軍所定之高教機性能規範需求。其中機身模線配合增高以增加內燃油承載量，可延長滯空時間並增加航程；主輪起落架外擴，以強化地面滑行的穩定性；數位化飛控系統及多項航電儀表裝備為國內自製或合作生產，飛行控制軟體及航電軟體皆由國內自行研改及維護，可確保日後軟硬體精進及變更能力。加上部分系統件可與IDF戰機共用，可縮短飛訓時程並有效降低後勤及維修成本。

國防部說，新式高教機在概念設計階段曾規劃多種構型，考量空軍飛行員訓練自三階段三機種精進為三階段兩機種，新式高教機將扮演高級飛行訓練及部隊飛行訓練雙重角色，以IDF戰機進行研改最具優勢，且可藉零組件之高共通性及相同的整體後勤體制，解決消失性商源及後勤補保等問題。

國防部指出，新式高教機自民國106年2月7日由空軍及中科院完成協議書簽署，106年4月25日中科院與漢翔公司完成委製合約簽署，107年6月1日舉行組裝開架典禮，於今日首架原型機出廠，預計明年6月進行首飛。