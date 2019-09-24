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獨／網友攻擊 海軍同婚新人退國軍聯合婚禮

2019-09-24 10:57聯合報 記者陳熙文╱即時報導

陸、海、空軍結婚報名日前結束，2019年共計3對同性戀人報名參加國軍聯合婚禮，是國防部首次開放同婚官兵登記參加聯合婚禮。然而消息公開後，受到部分網友的冷嘲熱諷，據可靠消息指出，海軍兩對新人恐決定放棄參與。

立法院5月三讀通過同婚專法後，國防部也首次開放同婚官兵登記參加聯合婚禮，原來空軍10月26日將有一對男性同婚，海軍則在11月15日有「男男」、「女女」各一對新人同婚。不過消息一出，部分網友的評論讓人不敢恭維。

雖然有許多網友對同婚官兵表示祝褔，但也有網友表示，「太好了！以後住在同性宿舍就可以天天晚上磨槍練炮了」；有網友則形容國軍成「愛滋病大染缸」，更有網友質疑「這樣的國軍你會覺得有希望？」，稱「同婚法是台灣民主之恥」等。

據了解，海軍其中一對同婚新人不堪其擾，認為這樣的酸民言論，不但造成人身攻擊，也歧視同志，同時新人也評估此時參與聯合婚禮，恐對支持同婚的蔡政府造成影響，所以決定退出。

據悉，另一對海軍新人也在考慮是否參與。

原計畫參加婚禮的同婚新人濱小步表示，「原本我們真的很期待11月15日的海軍婚禮，雙方親人也會排除萬難到高雄參加」，不過「我們真的很敬佩小英總統，（同婚）釋憲立法說到做到，尊重人權無論異性同性皆平等，所以我們也想捍衛她、保護她。」

濱小步說，「雖然剛釋憲立法同婚通過，國防部依法行事，另一半申請參加三軍聯合婚禮也有通過，但正值總統大選敏感時期，我們倆深思熟慮之後以大局為重，今年先婉拒參加海軍聯合婚禮。」

濱小步也用自嘲的口吻說，自己結婚後有幸福肥，希望等瘦了以後，再美美的穿禮服參加。

立法院5月三讀通過同婚專法後，國防部也首次開放同婚官兵登記參加聯合婚禮，原來空軍...
立法院5月三讀通過同婚專法後，國防部也首次開放同婚官兵登記參加聯合婚禮，原來空軍10月26日將有一對男性同婚，海軍則在11月15日有「男男」、「女女」各一對新人同婚。聯合報系資料照／記者洪哲政攝影
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