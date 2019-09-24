高教機亮相 蔡英文：證明當初堅持正確 努力值得

2019-09-24 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統上午前往漢翔公司沙鹿廠區主持「空軍新式高教機」出廠典禮，空軍新式高教機以「勇鷹」為命名，並以紅白藍的飛機塗裝首度曝光。蔡總統為高教機的「勇鷹」命名掛牌，隨後登上新機視察。記者黃義書／攝影 分享 facebook 空軍新式高級教練機今天亮相，蔡英文總統親自主持出廠典禮，她表示，今天是中華民國空軍的大日子，也是國內航太產業的重要里程碑，實現國人對國防自主的期待。雖然這一路走來，我們遇到許多的抹黑、打擊，甚至是唱衰，但是事實證明，當時的堅持是正確的，我們的努力是值得的。

蔡總統表示，三年多前她做為總統當選人，就任前就到漢翔公司來，當時的董事長是今天也在場的退輔會主委馮世寬，他在漢翔董事長任內，就曾經試圖推動國機國造，重振漢翔的研發能量，但卻遭遇到許多的阻礙，無法達成。在那次視察中，她觀察到，如果連高教機都要依賴外購，已經式微的研發能量，將灰飛煙滅，再沒有機會恢復。於是，我們扭轉形勢，堅持高教機一定要國造。

蔡總統說，在堅持高教機國造之後，她曾到「IDF戰機之父」華錫鈞將軍的靈堂前，表彰國人對華將軍戎馬一生，以及在國機國造任務所做的貢獻。也看到因試飛而殉職的伍克振少將的銅像，感受到伍將軍為空軍的未來，不惜犧牲的精神。今天的成果，不僅是對華將軍、伍將軍致上的最高敬意，更是他們奮勇向前精神的傳承。

蔡總統表示，在高教機國造的過程中，我們也增加了和國際上的交流，並且讓部分訂單留在台灣，創造就業機會，培養我們自己的人才。從2017年開工以來，不僅創造出約1200個工作職缺，686億元總經費中，我們更有超過一半，377億元的訂單在台灣完成。預計到2021年，可再增加約800個工作職缺。

蔡總統說，國機國造不僅給我們年輕人工作機會，也讓他們可以實現造飛機的理想。在高教機之後，還有許多國機國造的計畫，這是他們未來生涯發展的起點。

蔡總統提到這次的高教機出廠，證明航太產業的三大進步：一、國防航太技術大進步：二、提升國內航太產業大進步；三、培植年輕航太人才大進步。

蔡總統表示，這次的高教機不論是從外型設計分析、結構測試、組裝，或者是飛控軟體、空電軟體等核心技術，都是我國自行研發，在三年內就有具體產出，顯示我國在航太產業技術的進步及能力。其次，這次所研發的成果，中科院及漢翔也會啟動平行開發計畫，不僅將技術轉移民間廠商，提升「國機國造」自製率，也透過協助民間廠商完成國際認證，讓台灣製造的品牌，能夠打入國際市場，讓國內航太產業大幅升級。

蔡總統還說，沒多久之前，她也到漢翔公司來視察F-16戰機構改工作的進度，美商工作人員在我的面前，稱讚我們漢翔年輕技師的水準，是全世界數一數二的。