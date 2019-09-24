國防部：國軍109年度將建置「遠距精準打擊力」

2019-09-24 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部明天將在立法院外交及國防委員會提出業務報告，內容披露109年度國軍將建置「遠距精準打擊力」。

國防部表示，因應敵情威脅，國軍依整體防衛構想與聯合作戰需求，透過模式模擬分析與評估，將人工 智慧、無人載具及精準導引武器，納入中、長期 建軍規劃。獲得途徑以國內自製為主，國外採購為輔，並藉由技術移轉與合作生產方式，提升國防自主能力。

國防部指出，為遂行「不讓敵登陸立足」的防衛作戰任務，在妥善運用國防資源的前提下，戰力整建以維持「量適、質精、高效能、精準打擊及易損性低」的「基本戰力」為基礎，置重點於建立「機動、價廉、量多、快速生產、具可耗性」的不對稱戰力，並加強「戰力防護」裝備與設施整建， 以發揮基本及不對稱戰力的根本。

國防部説，美國政府於近期宣布供售M1A2T戰車、人攜式短程防空飛彈、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈及F-16V(BLK70)型戰機等5項軍購案，均為國軍爭取多時的軍售案。

國防部指出，M1A2T戰車具備強大防護力、機動力及打擊火力等特性，戰場存活率高，在灘岸殲敵階段，為地面防衛作戰所倚靠可恃戰力；F-16V(BLK70)型戰機性能較現役各機種 優異，戰術運用更為靈活，獲得後可快速提升空軍整體戰力；人攜式短程防空飛彈、標槍及拖式2B 反裝甲飛彈，對強化國軍不對稱戰力，有效維護台海和平及區域穩定，甚具助益。