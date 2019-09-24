親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸關係大調查
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
特勤私菸案究責
921地震20周年
政治
軍事
綜合
udn20週年
防火英雄在我家

忠犬電影大亂鬥？越南難以接受的「柴犬狗明星」

車上裝這小配件…車禍致死率竟高了20倍！

國防部：國軍109年度將建置「遠距精準打擊力」

2019-09-24 09:55聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部明天將在立法院外交及國防委員會提出業務報告，內容披露109年度國軍將建置「遠距精準打擊力」。

國防部表示，因應敵情威脅，國軍依整體防衛構想與聯合作戰需求，透過模式模擬分析與評估，將人工 智慧、無人載具及精準導引武器，納入中、長期 建軍規劃。獲得途徑以國內自製為主，國外採購為輔，並藉由技術移轉與合作生產方式，提升國防自主能力。

國防部指出，為遂行「不讓敵登陸立足」的防衛作戰任務，在妥善運用國防資源的前提下，戰力整建以維持「量適、質精、高效能、精準打擊及易損性低」的「基本戰力」為基礎，置重點於建立「機動、價廉、量多、快速生產、具可耗性」的不對稱戰力，並加強「戰力防護」裝備與設施整建， 以發揮基本及不對稱戰力的根本。

國防部説，美國政府於近期宣布供售M1A2T戰車、人攜式短程防空飛彈、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈及F-16V(BLK70)型戰機等5項軍購案，均為國軍爭取多時的軍售案。

國防部指出，M1A2T戰車具備強大防護力、機動力及打擊火力等特性，戰場存活率高，在灘岸殲敵階段，為地面防衛作戰所倚靠可恃戰力；F-16V(BLK70)型戰機性能較現役各機種 優異，戰術運用更為靈活，獲得後可快速提升空軍整體戰力；人攜式短程防空飛彈、標槍及拖式2B 反裝甲飛彈，對強化國軍不對稱戰力，有效維護台海和平及區域穩定，甚具助益。

國防部同時表示，國軍依五年兵力整建計畫，持續籌建陸軍裝步戰鬥車、海軍新一代飛彈巡防艦、空軍防空飛彈系統等基本戰力，以及輕快高效能作戰艦艇、 岸置機動反艦飛彈等不對稱戰力，結合109年度建置遠距精準打擊力、通信指管、偵蒐、電子戰裝備性能提升、機場跑滑道與防護機庫整建工程等新增建案，打造重層防衛與實質嚇阻戰力。

國防部表示國軍109年度將建置「遠距精準打擊力」。圖為雄三反艦飛彈。翻攝海軍《T...
國防部表示國軍109年度將建置「遠距精準打擊力」。圖為雄三反艦飛彈。翻攝海軍《TOWARD 2019》形象短片
分享

國軍

相關新聞

經國號變教練機…戰機魔改降級 蔡政府在想啥

2019-09-24 08:00

新戰機採購條例 初審過關

2019-09-24 00:05

立委吳焜裕問F-16V可對抗殲20？ 官員不知從何答起

2019-09-23 18:38

退輔會調查是否接獲陸十一活動邀請函 退將：辱退伍軍人

2019-09-23 18:38

空軍證實 對美軍購66架F-16V將駐防台東

2019-09-23 15:54

新戰機聯隊落腳台東 國防部允諾全力支援空軍人力需求

2019-09-23 15:42

尷尬了！空軍昔指這型電戰莢艙會洩密 今美方指定買

2019-09-23 14:48

勇鷹高教機音同擁英 嚴德發：無關政治

2019-09-23 14:29

電廠油庫反制無人機 國軍有干擾能量

2019-09-23 14:28

國防部長：F-16C/D對應殲20沒問題

2019-09-23 14:26

幻象戰機維持費高漲 空軍雇法公關公司喬報價

2019-09-23 14:25

藍綠立委皆支持 採購新式戰機特別預算條例完成初審

2019-09-23 13:18

戰機採購特別條例草案初審通過 空軍卻遭踢爆浮報預算

2019-09-23 13:07

F-16V一對一殲20 國防部長嚴德發： 絕對把他們打掉

2019-09-23 11:51

國軍首度證實採購M109A6自走砲 威力大有助戰力

2019-09-23 11:45

立委關切空軍是否購F-35戰機 嚴德發：有需求

2019-09-23 11:40

喬幻象戰機後勤 空軍披露在法雇請國防公關公司

2019-09-23 11:28

幻象2000戰機何去何從？國防部：至少再用八年

2019-09-23 11:06

電廠油庫反制無人機 國防部：我有干擾能量

2019-09-23 10:26

擁英？高教機命名「勇鷹」 嚴德發：無關政治

2019-09-23 09:23

國軍替總統取暖？嚴德發：三軍統帥視導部隊很正常

2019-09-23 09:20

傘兵的終極考驗！重裝登場 通過這關是「鐵漢」

2019-09-23 09:00

蔡總統周二主持高教機出廠 周五可能出席海軍基地開放

2019-09-22 22:09

高教機命名 空軍首度公開為「勇鷹」辯護

2019-09-22 15:00

陸軍新款戰車服 加裝協助逃生特別設計

2019-09-22 13:38

空軍高教機勇鷹音似「擁英」 大選前引人聯想

2019-09-22 13:10

海軍基隆營區開放 首度在基隆港東、西碼頭擴大辦理

2019-09-22 12:05

「勇鷹」高教機沾政治 其實軍方曾屬意另個名字

2019-09-22 11:46

我電廠油庫低空不設防 國防部提出反制無人機攻擊方案

2019-09-22 11:26

採購新式戰機2500億元從哪裏來？管錢部會算給你看

2019-09-21 16:47

立院23日審查F-16V軍購特別條例 國防部籲支持

2019-09-21 13:23
看更多

熱門文章

楊世光委託民調結果出爐 總統、立委選舉綠營全勝

2019-09-23 20:20

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (下)

2019-09-23 11:34

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (中)

2019-09-23 11:30

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (上)

2019-09-23 11:26

府指陸斷交脅迫我接受一國兩制 孫大千10問蔡英文打臉

2019-09-23 12:06

經國號變教練機…戰機魔改降級 蔡政府在想啥

2019-09-24 08:00

李佳芬發動第二波控告 年代、蘋果主播記者挨告

2019-09-23 11:37

韓國瑜民調輸蔡英文12百分點 唐湘龍：去年和陳其邁就如此

2019-09-23 13:09

影／府方開箱蔡總統論文原始文件！將授權在國圖公開

2019-09-23 15:26

陳菊缺席立院私菸案報告 柯文哲酸：大號的吳音寧

2019-09-23 10:34

徐永泰再度緊咬蔡總統論文有疑慮 總統府兩點聲明回應

2019-09-23 11:41

幻象2000戰機何去何從？國防部：至少再用八年

2019-09-23 11:06

前大法官為蔡英文論文作證？彭文正：共犯？還不快收押

2019-09-23 12:49

王金平披橘袍參選？親民黨：10月開會後拍板

2019-09-23 19:35

【重磅快評】從民眾黨沒母雞來推導柯文哲的再度失言

2019-09-23 17:44

尷尬了！空軍昔指這型電戰莢艙會洩密 今美方指定買

2019-09-23 14:48

蔡英文提供論文正本 府：兩證據證明論文35年前就存在

2019-09-23 17:59

蔡總統36年前論文原稿公布 提6點釋疑闢謠

2019-09-23 17:45

61%對陸政府觀感不佳 十年新高

2019-09-24 00:09

沈富雄不指望雙包 退求其次幫柯文哲提3主張13政見

2019-09-23 11:58

F-16V一對一殲20 國防部長嚴德發： 絕對把他們打掉

2019-09-23 11:51

「黑韓」帳號能賣5300元 韓國瑜：一點也不訝異

2019-09-23 21:50

空軍證實 對美軍購66架F-16V將駐防台東

2019-09-23 15:54

喬幻象戰機後勤 空軍披露在法雇請國防公關公司

2019-09-23 11:28

周守訓受訪 談郭台銘競選心路歷程

2019-09-23 17:11

影／羅智強幫呂秀蓮簽總統連署 強調票還是投韓國瑜

2019-09-23 16:25

兩岸關係年度大調查 軍事緊張新高

2019-09-24 00:52

新戰機聯隊落腳台東 國防部允諾全力支援空軍人力需求

2019-09-23 15:42

數據整理／民眾黨公布首波名單 看柯文哲怎麼拚立委席次

2019-09-23 11:02

要求民進黨讓出3席立委 陳水扁：這樣一點也不過份

2019-09-23 11:51

黃國昌爆免稅菸早被領走 批華航董事長謝世謙公然說謊

2019-09-23 21:52

郭台銘感恩見面會周六登場！報名網址看這裡

2019-09-23 22:38

蔡總統35年前論文正本亮相 將開放閱覽

2019-09-24 00:40

韓國瑜的翻身仗來了？李正皓：成敗就看26、27日表現

2019-09-23 10:19

立委吳焜裕問F-16V可對抗殲20？ 官員不知從何答起

2019-09-23 18:38

郭台銘將辦粉絲見面會 挺郭粉專調查棄投最多其次投蔡

2019-09-23 13:05

退輔會調查是否接獲陸十一活動邀請函 退將：辱退伍軍人

2019-09-23 18:38

蔡英文論文風波 梁文傑：若可造假，我早就弄個博士了

2019-09-23 18:00

王金平爭取親民黨提名？ 柯文哲：郭台銘不選他有資格選

2019-09-23 20:58

觀察站／交流逆轉…習提一國兩制 蔡撿槍脫困

2019-09-24 00:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top