退輔會調查是否接獲陸十一活動邀請函 退將：辱退伍軍人

2019-09-23 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



吳斯懷（右）。圖／本報資料照片 分享 facebook 前國防部聯三作戰次長吳斯懷今天以「綠色恐怖開鍘？」為題在臉書貼文，披露退輔會調查退伍軍人是否收到中國大陸十月一日活動邀請函。他批評：政府這種行徑是對所有退伍軍人、現役軍人的嚴重羞辱。

中共建政七十周年將舉行大規模「十一國慶閱兵。在二○一五年中共紀念抗戰勝利七十周年閱兵上，有台灣部分政黨人士參加並登上天安門城樓，曾引起台灣社會觀感不佳的議論。

吳斯懷今貼文表示：「近日退伍軍人團體及個人，不斷接到退輔會電話，調查是否接到大陸十月一日活動邀請函？」

吳斯懷貼文表示：政府這種行徑是對所有退伍軍人、現役軍人的嚴重羞辱，綠色恐怖毫不遮掩出台，台灣又回到戒嚴時期嗎？蔡政府要搞清楚，每個月都有軍人退伍，一退伍就被妳們列入調查名單嗎？這些退伍軍人到達除役年齡前，都還具有後備軍人身份，對軍人不信任的政府，戰時還期待軍人含笑為國犧牲嗎？想想看，現職軍人會不會產生寒蟬效應？

吳斯懷貼文指出：中華民國憲法保障人民言論自由，妳們當年強力廢除刑法一百條的論述都忘光了嗎？就算有人接到邀請函，請問蔡政府，犯了哪一條法律？要接受妳們調查？