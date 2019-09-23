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立委吳焜裕問F-16V可對抗殲20？ 官員不知從何答起

2019-09-23 18:38聯合報 記者程嘉文╱即時報導

圖為改良後F-16V。本報資料照片
圖為改良後F-16V。本報資料照片
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立院外交國防委員會今天審查採購F-16C/D Blk70 (F-16V)的「新式戰機採購特別條例」草案，民進黨不分區立委吳焜裕質詢國防部嚴德發空軍參謀長劉任遠，殲廿與F-16V的性能高下，並宣稱「殲廿的火控雷達應該精密度高於F-16V的紅外線搜索系統」。不過從質詢內容與現場展示投影片可以看出，他誤以為殲廿有兩具雷達。面對吳焜裕的提問，官員們唯唯否否，沒有答覆。

吳焜裕上質詢台，就秀出一張「F-16V未來可以對抗殲-20威脅嗎？」的投影片，上面列出兩個機種的裝備比較。他表示，從網路上可以找到很多資料，兩架飛機看起來裝備差不多，都有AESA（主動電子掃描陣列）雷達，哪一架的雷達比較強？劉任遠回答，兩者的雷達都是AESA，但是F-16的雷達能力與F-35雷達同級，所以搜索、鎖定、攻擊的能力比較強。

吳焜裕問，AESA雷達分為一維與二維，殲廿的雷達是哪一種？他強調，AESA雷達的array（陣列）安排很重要，會影響到解析度，哪一架飛機比較準？嚴德發這時插話表示：「我們雷達的功能是大於殲廿的。」

吳焜裕又問：殲廿有火控雷達，用其鎖定敵人目標，F-16是用紅外線追蹤，哪一個比較強？劉任遠回答，雷達是用電磁波，距離當然比紅外線遠。吳焜裕問：「火控是把雷達訊號換成要鎖定的訊號，準確度有沒有紅外線追蹤系統好？」劉任遠回答，紅外線搜索到的目標，也可用於飛彈鎖定。

吳焜裕表示，紅外線是追蹤目標熱源，AESA則是主動發出電磁波，所以訊號會比較準確，「所以他的鎖定可能比我們強，這是現實，科技的進步，我們必須要承認，但是沒有關係。」他看到下一欄是引擎（F-16單引擎、殲廿雙引擎），表示：「所以為什麼我不建議雙引擎，但他們速度可能比較快，我們要承認。」不過有朋友告訴自己，殲廿的飛彈沒有我們準，是否如此？劉任遠立刻說，我方飛彈的載彈量與準確度，當然比較高。

從吳焜裕的投影片與質詢內容，似乎顯示殲廿有兩具雷達，分別是「AESA雷達主動相控陣雷達」以及「火控雷達有源相控陣雷達」。他因此推論，在雙方都有AESA雷達情況下，殲廿有火控雷達，F-16V則多了紅外線搜索系統，二者性能孰優孰劣？

事實上AESA的原文是Active Electronically Scanned Array，所謂「主動」與「有源」，都是active的中譯，代表雷達陣列上每個單元，都有獨立的發射機；如果雷達上的幾百個單元，共用一個或數個發射機，則稱為PESA，P是psssive，翻譯成「被動」或「無源」。

換言之，「AESA雷達主動相控陣雷達」與「火控雷達有源相控陣雷達」是同一件事情，只是譯名不同，而非兩具雷達。F-16V、殲廿，以及絕大多數的現代戰鬥機，都只有一具雷達，這具雷達也都同時具備搜索與射控的功能。

另外，紅外線搜索系統（IRST）是否F-16V獨有而殲廿則無？也不一定。俄系戰機一向比美系戰機更重視紅外線被動搜索。從米格29、蘇愷27以來的各式俄國戰機，在機首座艙風擋前方，都有IRST的感測鏡頭。殲廿在座艙下方有一個突出物，外界猜測可能就是IRST。

吳焜裕列出的兩種戰機性能比較，但誤以為「AESA雷達主動相控陣雷達」與「火控雷達...
吳焜裕列出的兩種戰機性能比較，但誤以為「AESA雷達主動相控陣雷達」與「火控雷達有源相控陣雷達」是兩件事。記者程嘉文／攝影
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立委吳焜裕質詢，F-16V與殲廿戰機的優劣。記者程嘉文／攝影
立委吳焜裕質詢，F-16V與殲廿戰機的優劣。記者程嘉文／攝影
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F-16吳焜裕嚴德發國防部空軍

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