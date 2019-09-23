尷尬了！空軍昔指這型電戰莢艙會洩密 今美方指定買

2019-09-23 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



空軍「鳳展專案」148架F-16A/B型戰機正陸續在台進行性能提升改裝，我方原規劃以1億6000餘萬美元預算，採購提升案中所需的42套ALQ-131A FMS電戰莢艙，但美方卻以研發成本上漲為由，最後同樣價格竟只能採購12套，數量大幅「縮水」，此節經披露後，立法院與監察院曾經關切糾正，但空軍堅持進行採購。記者洪哲政／攝影 分享 facebook 空軍F-16戰機性能提升「鳳展專案」採用我投入預算研發的AN/ALQ-131A電戰莢艙，卻遭漲價，空軍面對立法院與監察院的質疑，以另款ALQ-211(V)4電戰莢艙有洩密疑慮且為舊型為由，堅持採購從42套縮水為12套的AN/ALQ-131A莢艙，但美方此次出售台灣66架F-16C/D戰機，採購清單卻建議我方採購ALQ-211莢艙。國防部長嚴德發今天表示，先前的211是外掛式，現在是內建式，構型完全不同，不能等同並論。

立法院外交及國防委員會上午與財政委員會聯席審議「新式戰機採購特別條例草案」，順利通過初審。國民黨立委馬文君質詢表示，任何有助國家安全的軍備，都是必須支持的，但必須清楚知道台灣要的是什麼，或能夠要什麼。蔡政府在8800億元前瞻預算後，要再編列2500億元戰機採購特別預算，但艦、機國造未來到底要花多少錢？

她進一步質疑，台灣地狹人稠，未來我國採購66架F-16C/D戰機加入戰備後，台灣戰機將達到436架，數字和日本航空自衛隊差不多，超過英國皇家空軍兩倍。她認為，不要說我國經濟能力不及英、日兩國，就說台灣面積是日本的11分之一，僅是東京都大小，但兩國戰機卻一樣多。

馬文君表示，幻象戰機原本要封存，現在則要和法國談性能提升，我國未來436架戰機要放哪裡？她說，要買新戰機她贊成，但舊機必須檢討，「不能新的也要舊的也要」，還要花大筆錢投入，幻象戰機的維保必須檢討。

嚴德發回應表示，空軍對戰機保存規劃有戰力防護，存放有配套規畫；而我與日本敵情威脅不同，不能拿日方的戰機數等同我方。

此外，空軍「鳳展專案」148架F-16A/B型戰機正陸續在台進行性能提升改裝，我方原規劃以1億6000餘萬美元預算，採購提升案中所需的42套ALQ-131A FMS電戰莢艙，但美方卻以研發成本上漲為由，最後同樣價格竟只能採購12套，數量大幅「縮水」，此節經披露後，立法院與監察院曾經關切糾正，但空軍堅持進行採購。

馬文君表示，新購66架F-16C/D戰機電戰莢艙，美方在採購清單建議我國採購ALQ-211或等同相同性能的裝備，但空軍當時面對鳳展專案電戰莢艙被漲價時，向立法院稱之所以未採購ALQ-211而必須買ALQ-131A，是因為前者「有洩密疑慮（巴基斯坦也使用該型莢艙），且是舊型的」，但今美國建議我採購211莢艙，「我們會不會買？」

馬文君表示，我國花大錢研發並採用ALQ-131A FMS電戰莢艙，全世界只有我們使用，現在卻又要買舊的（ALQ-211），我們花大錢要告訴國人錢為什麼這樣花，現在買到的若是211，國防部和空軍必須向國人負責。

空軍參謀長劉任遠回應表示，目前F-16C/D戰機採購電戰莢艙的構型是內建式的，而美方建議評估還沒有來，因此目前還沒決定，不知道是否為ALQ-211。嚴德發則表示，先前的211莢艙是外掛式，現在是內建式，構型完全不同，不能等同並論，我國買到的莢艙絕不會是舊構型，是新的而不是舊構型。