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戰機採購特別條例草案初審通過 空軍卻遭踢爆浮報預算

2019-09-23 13:07聯合報 記者洪哲政╱即時報導

立法院外交及國防委員會今天通過「新式戰機採購特別條例草案」。但時代力量立委黃國昌披露，空軍法律諮詢浮報工時，2017年80個小時耗資24萬元，但提供出的法律意見竟只有2頁，他關切此案時空軍竟說是履約爭議，文過飾非。但空軍參謀長劉任遠表示，此案請款浮報的問題，已移送司法單位偵辦；國防部長嚴德發則承諾，將要求總督察長室重組專案小組在兩星期內完成調查。

黃國昌質詢表示，也全力支持國軍取得保家衛國的必要裝備，但納稅人預算是怎麼花的？立委必須把關。新型戰機採購條例每一分都不能挪用。

黃國昌披露，國防部在處理法律顧問業務時，法律問題要法律專家他都同意，但錢這樣花他看不下去。近兩年法律顧問契約金達240萬元他同意，但他發現有浮報時數，2017年浮報工時，80個小時24萬元，這個概念是法律人每天專心投入，合計達80小時，但提供出的法律意見竟只有2頁。國防部錢太多嗎？錢可以這樣花嗎？

黃國昌表示，作為一個在監督預算的立委，他又曾任律師，他質疑空軍是閉著眼睛審嗎？2017年10、11月核報工時高達170小時，作出51頁的法律意見書，但內容卻都是基本觀念，其中寫了一個利益迴避的法律意見書28頁，要價21萬5000元。而軍方不設防，時數沒在審，卻都層層核章同意，第7期與第8期陸續核出48萬餘元、37萬餘元等，陸續從國庫一次搬走幾十萬元，最後終於有新的承辦人員發現，從170多個小時工時縮小到38個小時。但空軍最後結論是查無不法。他要求國防部撤查到底。

嚴德發允諾表示，總督察長室會再組專案小組去查，在兩星期內重新檢討。劉任遠則說，空軍在預算結報時，文件均依規定審查，至於請款浮報的問題，已移送司法。

時代力量立委黃國昌。本報資料照片
時代力量立委黃國昌。本報資料照片
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戰機黃國昌嚴德發

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