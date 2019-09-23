F-16V一對一殲20 國防部長嚴德發： 絕對把他們打掉

2019-09-23 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院外交及國防委員會上午與財政委員會聯席審議「新式戰機採購特別條例草案」。國防部長嚴德發表示，F-16V對應中共殲20戰機沒有問題。空軍參謀長劉任遠則表示，F-16V與中共殲20戰機性能在伯仲間，對方匿蹤性能雖然好一點，但若一對一，「我們絕對把他們打掉」。

民進黨立委王定宇質詢時表示，F-35匿蹤戰機不但能匿蹤，且成為整合戰術資料的平台能指揮作戰，而我們定義我國採購的F-16C/D BLOCK70戰是4.5代，航電作戰能力有提升到第4代，有AESA雷達與資料鏈路。他詢問，中國殲20號稱第五代戰機，F-16V面對殲20，在看得到的狀況下，兩型戰機作戰能力，甚至對上蘇35與蘇27，空軍如何判斷？

劉任遠答詢表示，新購F-16戰機匿蹤性能會比現役機好。實際上空軍模式模擬過，根據戰機性能武器彈藥進行評估，就中共現役殲10、殲11、蘇30與蘇35戰機，我們能力在他們之上，面對殲20雙方性能則在伯仲之間，「這是一對一的情況」，殲20的匿蹤能力會好一點，但究竟有多強，實際數據還不知道；而我方講求的是整體作戰，可運用在空E-2K預警機共同反制；而若一對一，「我們絕對把他們打掉」。