喬幻象戰機後勤 空軍披露在法雇請國防公關公司

2019-09-23 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



空軍幻象2000-5戰機維持費年年高漲，法方對性能提升計畫漫天開價。空軍參謀長劉任遠上午在立法院透露，空軍在法國有雇請法國國防顧問公關公司來針對法商報價進行稽核。他進一步說，幻象戰機壽期目前還有8年，性能提升只是選項之一，空軍還會再作戰力分析。

立法院外交及國防委員會上午與財政委員會聯席審議「新式戰機採購特別條例草案」。國民黨立委呂玉玲表示，IDF與F-16戰機都已性能提升，但幻象戰機沒有提升，幻象戰機服役壽期還有多久？

呂玉玲質疑，幻象戰機107年零配件預算要15億8000萬元，隔年108年即翻倍為29億1000餘萬元，年年提高。我國要將幻象戰機進行性能提升，是否也要使用法國的零附件？她耳聞法國根本漫天開價，法方開價沒有像美國F-16戰機採購案這麼清楚，若要將幻象戰機性能提升加入空防，零配件價格有什麼特別規劃？空軍有無規劃取代幻象戰機的下一世代新型戰機。

國防部長嚴德發回應表示，幻象戰機的壽期8年以後、民國116年才會到，對於2027年幻象戰機是要汰除還是要性能提升？嚴德發說，幻象性能提升規劃正與法國達梭公司在談，目前還在評估，沒有說要汰除幻象。

劉任遠進一步說，維持戰機妥善率確實花錢，幻象維持費確實較高，法國廠商提出的報價，我們在法國有委請法國國防顧問公關公司來針對法商報價作稽核。他表示，幻象戰機目前壽期還有8年以上，後續性能提升已納入評估，我方與法商會評估性能提升要作哪些事情，但實際的項目和金額還不知道。說法方漫天喊價，現在沒這回事。