電廠油庫反制無人機 國防部：我有干擾能量

2019-09-23 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



沙烏地油田遭到無人機攻擊，我國發電廠及油庫周邊沒有點防禦低空防禦系統，立委質疑我方戰術戰略是否出問題？國防部長嚴德發上午在立法院回應表示，沙國遭無人機攻擊案例發生後，國防部曾經檢視我方兵火力，對低空目標的目標獲得、干擾與捕捉，國防部都有規劃，我國現在有干擾無人機的能量，並採取區域聯防進行反制。民進黨召委王定宇表示，外交及國防委員會將排定專題就此議題進行討論。

立法院外交及國防委員會上午與財政委員會聯席審議「新式戰機採購特別條例草案」。國民黨立委江啟臣質詢表示，沙烏地阿拉伯兩處油田遭到無人機攻擊，沙國經濟與石油產量遭到極大影響，面對新一代無人機的攻擊，「我們準備好了嗎？」如林口火力發電廠、觀音油庫承受得起無人機攻擊嗎？若敵人以廉價的不對稱武器就能實施攻擊，我們採購這麼多昂貴武器，戰術戰略顯然一夕間就出了問題。

嚴德發回應表示，沙國遭無人機攻擊案例發生後，國防部曾經作了檢視，我國現在是以火力取代人力，不管聯合情監偵對低空目標的目標獲得、干擾與捕捉，國防部都有規劃，我國現在有干擾無人機的能量，我們科技進步，不管是防空、反登陸或聯合情監偵，採取區域聯防。