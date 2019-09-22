蔡總統周二主持高教機出廠 周五可能出席海軍基地開放

2019-09-22 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



總統大選漸入白熱化，執政團隊的「政績牌」不斷出手。本周二蔡總統將前往台中的漢翔航空工業，主持空軍新式高教機原型機出廠，暨命名「勇鷹」典禮。海軍本周六將在基隆舉行基地開放，港務公司首度配合暫停商港運作，讓軍方在港內進行戰技表演。周五的全兵力預演，軍方也已做好總統視導主持的準備。

此次高教機出廠典禮，也不依常態由國防部發出通知，而由總統府公共事務室邀訪各媒體府線記者。至於平常不採訪總統府的媒體，例如各軍事雜誌，則向漢翔報名後，將名單送總統府。

目前國防部進行的各項重大建軍計畫，不是在馬英九時代就已啟動，就是在蔡總統本任期內還看不到成果。空軍高教機則與日前總統親往剪綵的陸軍湖口營區「月祥樓」兵舍一樣，是少數蔡政府可以「專美」的建設。

蔡政府上任後第一件國防政策轉變，就是空軍下一代高級教練機，推翻馬政府與國際大廠合作，引進設計在台生產的規畫，改為全面由漢翔自研自製。漢翔以現役經國號戰鬥機，作為新款教練機藍本，並預告原型機將在108年9月出廠，次年6月升空試飛。

為了宣傳全民國防，空軍並舉辦高教機命名投票，結果「勇鷹」獲最高票。但外界隨即出現耳語，認為是「擁英」諧音。空軍對此強調，活動從邀請網友投稿、由軍內與軍外專家的評審，篩選出十個名字進入網路投票，一切過程公開，並無政治考量。

此外，今年國軍規畫舉行四場基地開放活動，其中海軍是9月28日在基隆。以往海軍基地開放，若在軍民合用港口舉行，除了軍艦靠泊供民眾參觀外，一切動態表演都在岸上舉行，例如儀隊、陸戰隊戰技表演等。只有在自家的左營軍港，才會進行海上表演。但這次基隆開放的規模超大，不僅同時開放東西兩側碼頭，並在港內舉行快艇操演等科目。為了配合節目進行，基隆港務公司已經通告，在周六上下午各一場，以及周五下午的預演，暫停部分港區運作，創下紀錄。