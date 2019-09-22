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高教機命名 空軍首度公開為「勇鷹」辯護

2019-09-22 15:00聯合報 記者洪哲政╱即時報導

空軍新式高教機將命名為「勇鷹」。空軍司令部今天首度為命名公開辯護，強調此名能彰顯...
空軍新式高教機將命名為「勇鷹」。空軍司令部今天首度為命名公開辯護，強調此名能彰顯空軍忠勇軍風與優異戰技作為命名評選的重點，並無任何政治考量。記者洪哲政／攝影
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空軍新式高教機將命名為「勇鷹」。空軍司令部今天首度為命名公開辯護，強調此名能彰顯空軍忠勇軍風與優異戰技作為命名評選的重點，並無任何政治考量。

蔡總統將於9月24日（星期二）前往台中出席「空軍新式高教機出廠典禮」，並親自宣布命名為「勇鷹」。由於音同「擁英」，在2020大選藍綠對決時刻尤其敏感。

但空軍司令部今(22）日表示，這樣的說法欠缺公允，此案在今年2月即已完成評選，透過委員的討論以及網路票選，全程處理均尊重公開意見，達成共同結論，以能彰顯空軍忠勇軍風與優異戰技作為命名評選的重點，並無任何政治考量。

空軍司令部說，新式高級教練機訂於108年9月24日出廠，空軍為落實全民國防教育與擴大國人參與國防事務，於107年11月27日國防部例行記者會中，即已公開說明網路票選活動相關規劃,並於「空軍司令部臉書粉絲專頁」公布活動計畫及邀請民眾熱情踴躍投稿。

空軍司令部表示，網路命名徵集活動共計徵集3576則命名，經空軍組成部內評選會，並邀請各大報社、軍事雜誌社、軍史專家、軍聞社及青年日報社等組成部外評審會，分兩階段評選出10則命名，自108年I月2日起至2月1日截止，公布於網路由全國民眾公開投票。

空軍司令部強調，此次高教機命名活動採「網路投稿、網路票選、全民參與、程序公開」等方式進行，籲請國人持續支持國機國造政策，以達成國防自主的目標。

蔡英文總統後天將出席「空軍新式高教機出廠典禮」，並親自宣布高教機命名為「勇鷹」。...
蔡英文總統後天將出席「空軍新式高教機出廠典禮」，並親自宣布高教機命名為「勇鷹」。 圖／聯合報系資料照片
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