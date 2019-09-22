「勇鷹」高教機沾政治 其實軍方曾屬意另個名字

2019-09-22 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡總統將於9月24日（星期二）前往台中出席「空軍新式高教機出廠典禮」，並親自宣布命名為「勇鷹」。由於音同「擁英」，在2020大選藍綠對決時刻尤其敏感，命名過程多波折。據了解，軍方票選過程中，獲「第一名」的勇鷹，在規則中原本只是「參考」，軍方本身曾傾向以較無爭議的「雲翔」為高教機命名，但不論是票選結果或部外學者專家評審，都傾向「勇鷹」，最後尊重多數人決議。

空軍司令部去年11月舉行高教機網路命名活動，最後在媒體代表與軍史專家評審後，從網友建議的名稱中選出「鵬翔」、「雲翔」、「勇鷹」、「雲鵲」、「御鷹」、「育隼」、「鵬展」、「騰翔」、「翔燕」、「鵬舉」等10則命名，公布於網路供全國民眾票選。經1月2日到2月1日正式票選，統計總票數7994票中，勇鷹2772票獲第一，雲翔1595票獲第二，鵬翔1020票獲第三。

其實這項票選規定曾為軍方留下主控權，票選第一名是作為高教機命名「參考」，實際上空軍司令部依行政作業程序，呈報國防部核定的過程中，30%仍保留給軍方本身議決，另30%由外界專家學者評選，40%則尊重票選結果。據悉，軍方原本傾向以較無「爭議」的「雲翔」命名，但因外部專家評選與票選結果均傾向「勇鷹」，因此尊重「多數人」決議。

而票選第一的「勇鷹」，據悉原作主張命名意涵，是取自空軍自建軍以來秉持忠勇軍風，我空軍健兒在歷史重大戰役都以有我無敵之決心，贏得最後勝利，因此勇字對空軍意義非凡；鷹，是最凶猛及善於飛行的鳥類，用來代表空軍飛行員精湛的戰技訓練，如同勇敢的飛鷹一樣敏捷。