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18架無人機扳倒「愛國者飛彈」…天價軍備為何失效？

我電廠油庫低空不設防 國防部提出反制無人機攻擊方案

2019-09-22 11:26聯合報 記者洪哲政╱即時報導

沙烏地阿拉伯兩處石油設施日前遭到無人機攻擊，天價國防預算建構的防禦系統也抵不住廉價恐攻。我國重要發電廠、油庫設施，如北部臨海的林口火力發電廠，早年有防空機砲等野戰防空系統負責低空防衛，現已全數撤除，形同「放空」，完全不設防。但國防部表示，愛國者3型防空飛彈已具備北、中、南戰備能力，且中科院能以電磁干擾對無人機進行「軟殺」，國軍對軍、民重要防護目標，均可運用防空武器，以環形，低、中、高部署加以反制。

早年國軍曾在核電廠等單位部署有40砲、50機槍連，負責低空防衛，在林口火力發電廠、觀音油庫等重要油電設施，也曾部署有防空砲與復仇者飛彈排，守護重要關鍵民生設施。但隨兵力精簡與作戰觀念改變，除早已不在核電廠駐軍外，如林口火力發電廠與油庫等也都不再與台電或中油簽署支援協定，為這些設施部署低空防衛兵力。

臨海沒有屏障的林口火力發電廠是北部電力主要來源，近年擴建3部高效率超超臨界發電機組，並新建運煤碼頭，第三部機目前建造中。但最近的防空飛彈在數十公里外，周邊沒有任何低空防空火力掩護，位於附近大古山陣地早已廢棄。由國軍近年精兵政策，已無力另派防空兵力駐守重要民生設施，形同「放空」，若遇攻擊型無人機等低空襲擊，防護力堪慮。

但國防部表示，國軍各式防空武器系統均依戰敵情威脅及防衛作戰需求作妥適及重層部署，可有效防護我政、經、軍設施及保障個人安全。如愛國者3型防空飛彈現均已具備北、中、南戰備的能力。

國防部進一步說，近年國軍武器效能提升，對重要關鍵基礎設施己改採區域聯合防空的作為，以火力涵蓋方式防護，針對各式飛行器及導彈威脅，國軍均能透過聯合情、監、偵系統有效掌握，並可運用各型防空武器實施反制，防空兵、火力均能有效防護各重要目標安全，請國人放心。

國防部說，國軍防空兵、火力部署、是依敵情威脅及軍、民重要防護目標縝密規劃，對各式飛彈或無人機等威脅，均可運用防空武器，以環形，低、中、高部署加以反制，亦能有效涵蓋各重要防護目標。此外，對於國內重要民生設施防護，已有周密區域聯防的機制作為，透過地面部隊、憲、警、消的密切支援協定，即時應處突發狀況。

國防部指出，另配合中科院現有近程自動化防禦武器系統、蜂眼雷達、中近程劍羚飛彈，以及中、遠程天弓三型飛彈等，亦有以電磁干擾對無人機進行「軟殺」的無人機防禦系統，可針對GPS或RF信號進行干擾，均可依照作戰構想，以多重手段等作為靈活運用。

林口發電廠煤倉與油庫設施。記者洪哲政/攝影
林口發電廠煤倉與油庫設施。記者洪哲政/攝影
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臨海缺乏屏障的林口火力發電廠是北部電力主要來源，近年擴建3部高效率超超臨界發電機...
臨海缺乏屏障的林口火力發電廠是北部電力主要來源，近年擴建3部高效率超超臨界發電機組，並新建運煤碼頭，第三部機目前建造中。記者洪哲政/攝影
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國軍天弓三型飛彈國防部火力發電廠

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