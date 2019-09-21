採購新式戰機2500億元從哪裏來？管錢部會算給你看

2019-09-21 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院外交及國防委員會後天（23日）審議事關2500億元的「新式戰機採購特別條例草案」，財政部和主計總處都表示，預算來源得以移用以前年度歲計賸餘510億元和舉借債務方式辦理，而政府還有約1.6兆餘元舉債額度，尚可因應未來新式戰機採購特別預算需求。

我國對美採購66架F-16C/D BLOCK70戰機的「新式戰機採購特別條例草案」，國防部、財政部及主計總處分別提出書面報告。

國防部表示，此次美方同意供售新式戰機，是國軍爭取多年的重要武器裝備，獲得後將大幅強化我國的空防能力，確保國家安全。未來在美方提供發價書草案，確定採購金額，以條例草案訂定的經費上限，編列特別預算，完成二、三讀後，由空軍與美方簽署發價書據以執行。

國防部呼籲朝野支持草案，讓空軍飛行員操作最精良的戰機，捍衛我國領空。

財政部則表示，條例所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算方式編列；經費來源得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務方式辦理。

財政部進一步指出，依行政院送請立法院審議109年度中央政府總預算案，併計前瞻基礎建設第2期特別預算舉債數，預估109年底1年以上公共債務未償餘額預算數為5兆6191億元，占前3年度名目GDP平均數31.5%，距公共債務法債務存量上限40.6%，還有9.1個百分點，約1.6兆餘元舉債額度；另依審計部107年度，中央政府總決算審核報告，截至107年底累計歲計賸餘約510億元。

主計總處也表示，新式戰機採購特別預算財源規劃部分，以目前預估109年度累計債務未償餘額占前三年度GDP平均數的比率為 31.5%，距舉債上限40.6%， 還有9.1個百分點，舉債空間約有 1.6 兆元，預計尚可因應未來新式戰機採購特別預算需求。