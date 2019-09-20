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國防部主動發布 美艦穿行台海海峽自由航行中

2019-09-20 17:45聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部今（20）日主動表示，美軍作戰艦一艘由北向南航經台灣海峽自由航行，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我國周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。

據了解，此艦目前正穿越海峽，我方仍定義美軍此舉是落實印太戰略的自由航行。

國防部。聯合報系資料照
國防部。聯合報系資料照
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