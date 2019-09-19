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防火英雄在我家

海陸防空部隊衝開箱 他們的人物模型感堪稱第一

2019-09-19 23:13聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍各軍種今天透過官方臉書粉絲專頁「衝」《Tetris Challenge》模型開箱挑戰，海軍陸戰隊推出防空部隊開箱，畫面中官兵還扮演各種姿態，模型感十足。網友嘆服：連動作都有，這個厲害！

貼文指出，海陸開箱開起來，陸戰隊防空部隊，負責海軍重要軍事設施、港口及要塞防空。防空人都站出來。

畫面中除了雙聯裝刺針飛彈等裝備外，「公仔」人物部分，陸戰隊安排官兵作出望遠鏡、端槍、坐突和指揮四種姿態，模型感百分百。網友留言稱「連動作都有，這個厲害」、「還真像模型，連動作都有」。

海軍陸戰隊推出防空部隊開箱，畫面中官方兵還扮演各種姿態，網友嘆服：連動作都有，這...
海軍陸戰隊推出防空部隊開箱，畫面中官方兵還扮演各種姿態，網友嘆服：連動作都有，這個厲害！圖/中華民國海軍陸戰隊
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