海陸防空部隊衝開箱 他們的人物模型感堪稱第一

2019-09-19 23:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍各軍種今天透過官方臉書粉絲專頁「衝」《Tetris Challenge》模型開箱挑戰，海軍陸戰隊推出防空部隊開箱，畫面中官兵還扮演各種姿態，模型感十足。網友嘆服：連動作都有，這個厲害！

貼文指出，海陸開箱開起來，陸戰隊防空部隊，負責海軍重要軍事設施、港口及要塞防空。防空人都站出來。