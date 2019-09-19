海陸仔登陸戰車開箱挑戰 超強大的模型玩具感

2019-09-19 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍各軍種今天透過官方臉書粉絲專頁「衝」《Tetris Challenge》模型開箱挑戰，海軍陸戰隊首波推出兩棲突擊車及LVT登陸戰車，由於拍攝、布放考究，網友紛讚好強大逼真的玩具感。

中華民國海軍陸戰隊今以「海陸仔開箱囉！」為題貼文，分別列出AAV7兩棲突擊車和三型LVT登陸戰車，進行模型開箱挑戰。小編還留言：想看什麼裝備開箱呢？留言告訴小編」。