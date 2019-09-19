親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
921地震20周年
齊柏林921叮嚀
政治
軍事
綜合
UDN20週年
防火英雄在我家

數位迷彩野戰服換裝延宕又賠錢 國防部：已改善

2019-09-19 22:07聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部辦理國軍數位迷彩野戰服換裝計畫，先修訂合約卻暫緩計畫執行，不但遭判決須補償合約廠商5700餘萬元，也因此造成部隊野戰服供給不足，今天遭到監察院糾正。國防部表示，已要求各軍種改善，目前野戰服各項簽約執行，採購狀況均正常。

根據審計部106年度中央政府總決算審核報告指出，國防部為整合軍方與民間資源，協力執行軍需生產，推動軍備局生產製造中心第302廠委託民間經營執行國軍各式帽服產製，但相關服裝籌補、換裝規劃未臻周延及各軍種未詳實預估採購項量，亟待研謀改善。

經監察院國防及情報委員會議於今（19）日通過監察委員楊芳玲、蔡崇義、楊芳婉提出的調查報告，要求國防部確實檢討政策規劃與執行程序的疏漏。

監委指出，國軍服裝籌補本應有嚴密的籌畫機制，以使國軍官兵能有完整的後勤支援。但國防部辦理第二期302廠委託民間經營案，橫向聯繫嚴重不足，在尚未核定數位迷彩野戰服、配件籌補暨換裝計畫，就將「國防部軍備局生產製造中心第302廠委託民間經營契約書」訂購品項中的抗近紅外線迷彩野戰服，改以數位迷彩野戰服替代，又因國防部暫緩辦理這些換裝計畫，導致契約期間無法重新採購抗近紅外線迷彩服，產生供給不足，戕害國軍服裝籌補制度，並造成廠商虧損，須補償廠商損失的三輸狀況。監委一致認為國防部執行國軍數位迷彩野戰服換裝計畫過程確屬失當，應予糾正。

對此，國防部表示尊重，強調已於監察院查察期間，就監指導及建議事項，督促所屬依法定程序完成改善。

國防部指出，為防杜類情再生，國防部已要求各軍種詳實訂定籌補計畫，依「分年檢討需求，落實總量控管」方式執行服裝訂購，目前各項簽約執行，採購狀況均正常。

國防部辦理國軍數位迷彩野戰服換裝計畫，先修訂合約卻暫緩計畫執行，不但遭判決須補償...
國防部辦理國軍數位迷彩野戰服換裝計畫，先修訂合約卻暫緩計畫執行，不但遭判決須補償合約廠商5700餘萬元，也因供給不足，戕害國軍服裝籌補制度，今天遭監察院糾正。圖/國防部IG
分享

國軍

相關新聞

海陸仔登陸戰車開箱挑戰 超強大的模型玩具感

2019-09-19 22:43

海陸防空部隊衝開箱 他們的人物模型感堪稱第一

2019-09-19 23:13

空軍模型開箱挑戰第一波 創國內最多「公仔」紀錄

2019-09-19 18:11

國造「雷霆2000多管火箭」 國防部圖表一次看懂

2019-09-19 14:48

反制大陸鐵殼漁船惡意衝撞 海巡驗收防碰撞裝置

2019-09-19 11:23

制衡817公報 雷根備忘錄解密：確保台對中防禦力

2019-09-19 00:27

國軍也趕潮流 狙擊兵開箱好威

2019-09-18 20:53

整理20機砲彈藥爆炸 金門3國軍炸傷四肢

2019-09-18 20:06

慶富出包海巡署也受害 第5艘巡防艇台船基隆廠動工

2019-09-18 16:44

海巡署「放大絕」 裝備開箱搬出巡防艦呈現豪華視角

2019-09-18 15:34

P-3反潛機空中傳出燒焦味 緊急降落人機均安

2019-09-18 13:00

反制817公報！雷根備忘錄：對台軍售 維持兩岸兵力均勢

2019-09-18 12:35

睽違九年 神龍小組再展六人疊傘特技

2019-09-18 11:55

屏東傘訓聖地大武營區 遷駐時程確定了

2019-09-18 10:42

攻擊無人機熱 中科院帶隊看電影要求研發出這種性能

2019-09-17 19:56

巡護八號公海護漁 航程約北高26趟

2019-09-17 19:47

中衛10萬迷彩口罩送國軍 街頭搭配添潮味

2019-09-17 16:06

國軍聯合婚禮首度同性新人參加 國防部：依法行政

2019-09-17 11:25

海軍基隆營區開放 海獅潛艦開放民眾參觀

2019-09-17 10:45

軍種奬章成儀隊軍禮服「裝飾」 國防部這樣解釋

2019-09-17 08:56

美上將為掛錯勳章自盡…我三軍儀隊把勳章當飾品

2019-09-17 08:00
看更多

熱門文章

牛津博士發表蔡英文論文讀後感 總統府：真的假不了

2019-09-19 11:16

退黨後又被喚回家…除了郭台銘 還有當年這位聖人

2019-09-19 08:00

孫大千：謝長廷、陳菊、蘇貞昌的「保證」 哪個做到？

2019-09-19 08:17

有大老向郭台銘要錢？趙少康爆：數目很大 很不正常

2019-09-19 18:02

頭撞麥克風爆紅 賴品妤超「胸」比基尼辣照被翻出

2019-09-19 16:53

蔡執政漏風無人聞問？李艷秋諷藍營：你們繼續鬥吧

2019-09-19 11:08

世新副校長問蔡總統：博士論文為何不給大家拜讀？

2019-09-19 15:10

郭台銘為何急著退黨？教授：別叫他幫韓國瑜助選

2019-09-19 09:56

郭台銘不見韓國瑜 問題出在「無色覺醒十大主張」

2019-09-19 18:15

吐瓦魯親台總理下台 外媒關注對台邦交潛在影響

2019-09-19 10:45

郭台銘不選 柯文哲：母雞跑掉了再找母鴨吧

2019-09-19 11:16

獨派批小英 謝志偉斥：比共產黨還共產黨 你們瘋了嗎？

2019-09-19 08:10

郁慕明：韓粉不必擔心 我們是去打蔡英文的

2019-09-19 00:15

郭台銘六會郝龍斌 消息人士：他說從來都不信吳敦義

2019-09-19 10:40

「鞠躬五秒鐘，撞到麥克風」 賴品妤：氣氣氣氣氣

2019-09-19 13:23

吳敦義自排不分區第一爭立法院長？挺吳中常委看法兩極

2019-09-19 13:53

郭退選韓民調仍崩跌 林濁水：知識藍因恐懼團結出走

2019-09-19 09:18

921調查報導／45億結餘善款 災民用不到

2019-09-19 00:28

陳水扁稱選總統天年已過 呂秀蓮：我請示玉皇大帝

2019-09-19 12:44

文策院首任院長 作家胡晴舫出任

2019-09-19 18:02

韓國瑜提長照保險 一個月一個便當錢「全民受益」

2019-09-19 13:54

徐永泰質疑蔡英文論文 徐世榮：徐博士明顯過度陳述

2019-09-19 16:03

蔡英文論文、陳明文300萬 呂秀蓮：走到哪大家都問

2019-09-19 12:09

韓家軍林佳新入國民黨 戰蔡其昌

2019-09-19 00:32

【重磅快評】台索斷交，吐瓦魯跟進？大家只能猜大風吹

2019-09-19 17:35

談論文爭議 蔡英文：學位是真的假不了

2019-09-19 15:36

外資：選舉變數大 郭台銘仍可能獲政黨提名

2019-09-19 13:34

老農津貼選前喊加碼！綠委施壓政院 藍批欺騙農民

2019-09-19 00:23

蔡英文連任4難題！黃暐瀚：論文政治效應超越真假論證

2019-09-19 10:57

蔡英文和搖筆桿書蟲大不同 葉毓蘭：只一個怪字可形容

2019-09-19 15:40

國造「雷霆2000多管火箭」 國防部圖表一次看懂

2019-09-19 14:48

點出關鍵三原因 時力黨代表：黃國昌不會選總統

2019-09-19 00:53

綠營號召台派年輕人打空戰 陳柏惟洪慈庸林昶佐入列

2019-09-19 16:43

反制大陸鐵殼漁船惡意衝撞 海巡驗收防碰撞裝置

2019-09-19 11:23

改變成真？柯文哲臉書今晚異常狂增7000個讚

2019-09-19 21:46

蔡英文升等論文失蹤？國圖澄清：沒有不見

2019-09-19 18:49

影／別具意義 美亞太助卿首度出席台灣官方公開活動

2019-09-19 07:47

副手怎麼挑？省籍、性別、南北...反正就是要票多

2019-09-19 09:00

幕僚齊上政論節目 郭台銘持續發揮影響力

2019-09-18 23:46

時力未溝通就徵召黃國昌選總統 蕭新晟：恐釀退黨潮

2019-09-19 00:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top