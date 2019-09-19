反制大陸鐵殼漁船惡意衝撞 海巡今驗收防碰撞裝置

2019-09-19 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中國大陸鐵殼漁船近期屢侵入我國海域捕魚，遇海巡艇執檢驅離，為避免高額罰金，便以堅硬船身惡意衝撞我以FRP材質建造的海巡船身，藉以脫逃；日前海巡基隆艦在北部海域就遭遇鐵殼船襲擊，造成嚴重戰損，雖然驅走違規漁船，但無法將之扣下。海巡署現在想出對策，仿日本PL艇在100噸艇上加裝船舷防碰裝置，希望能頂住大陸鐵殼船，執行登檢業務。

目前這款「船舷防碰裝置」加裝在澎湖海巡隊的PP-10038艇上，今天通過艦隊分署驗收。若使用效果良好，後續會加裝在7艘專為反制越界大陸漁船的100噸海巡艇上。

海巡署基隆艦15日上午在北部外海執行越界漁船驅離任務時，遭大陸鐵殼漁船猛烈衝撞，不但欄杆凹折，舷側快艇也被撞到騰空彈跳，船身損傷嚴重。我國執法的海巡艦艇面對鐵殼船的堅硬船身，想出應對之道，加裝「船舷防碰裝置」。