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反制大陸鐵殼漁船惡意衝撞 海巡今驗收防碰撞裝置

2019-09-19 11:23聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中國大陸鐵殼漁船近期屢侵入我國海域捕魚，遇海巡艇執檢驅離，為避免高額罰金，便以堅硬船身惡意衝撞我以FRP材質建造的海巡船身，藉以脫逃；日前海巡基隆艦在北部海域就遭遇鐵殼船襲擊，造成嚴重戰損，雖然驅走違規漁船，但無法將之扣下。海巡署現在想出對策，仿日本PL艇在100噸艇上加裝船舷防碰裝置，希望能頂住大陸鐵殼船，執行登檢業務。

目前這款「船舷防碰裝置」加裝在澎湖海巡隊的PP-10038艇上，今天通過艦隊分署驗收。若使用效果良好，後續會加裝在7艘專為反制越界大陸漁船的100噸海巡艇上。

海巡署基隆艦15日上午在北部外海執行越界漁船驅離任務時，遭大陸鐵殼漁船猛烈衝撞，不但欄杆凹折，舷側快艇也被撞到騰空彈跳，船身損傷嚴重。我國執法的海巡艦艇面對鐵殼船的堅硬船身，想出應對之道，加裝「船舷防碰裝置」。

官員表示，大陸漁船越界情況嚴重，目前在西北海域、台中外海、澎湖海域都有出現，且不少是鐵殼船，由於違規漁船懼怕我方高額罰金，此型船面對我方登檢要求，經常強力衝撞海巡船艇藉以脫逃。海巡一度想以一般碰墊因應，但委實不美觀且效果有限，經研議後仿日本200噸PL艇在舷側加裝船舷防碰裝置，希望頂住鐵殼船衝擊，順利執法。

這款「船舷防碰裝置」加裝在澎湖海巡隊的PP-10038艇上，今天驗收通過，若效果...
這款「船舷防碰裝置」加裝在澎湖海巡隊的PP-10038艇上，今天驗收通過，若效果良好，後續會加裝在7艘100噸海巡艇上。艦隊分署提供
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目前這款「船舷防碰裝置」加裝在澎湖海巡隊的PP-10038艇上，今天驗收通過，若...
目前這款「船舷防碰裝置」加裝在澎湖海巡隊的PP-10038艇上，今天驗收通過，若效果良好，後續會加裝在7艘100噸海巡艇上。讀者提供
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