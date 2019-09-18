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金防部20機砲彈藥爆炸 三士兵輕傷

2019-09-18 20:10聯合報 記者程嘉文╱即時報導

陸軍金門防衛指揮部表示，所屬防空連陳姓等三員士兵於今（18）日下午執行20機砲彈藥檢整作業期間發生藥筒爆裂，導致三員作業人員四肢輕微擦傷及灼傷，經送醫診治後兩員已返部，僅一員尚留院觀察中；有關藥筒爆裂原因，刻由單位專案小組進行調查。

金防部指出，單位於案發後已陸續聯繫家屬知悉並趕抵醫院；本部後續將配合司令部專案小組進行案件調查與釐清，另持恆加強勤前教育與彈藥鑑濾，確維作業安全。

國軍

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