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海巡署「放大絕」 裝備開箱搬出巡防艦呈現豪華視角

2019-09-18 15:34聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍警近期紛透過社群展示所屬公務車輛的裝備，藉由空拍俯瞰角度呈現如積木玩具般的蒐藏趣味感，各類「開箱」照被視為爭取網友支持的公關方式。海岸巡防署今天「放大絕」，透過粉絲專頁，呈現近期國內最「豪華」的版本，動員專業攝影師和空勤總隊，搬出巡防艦進行「開箱」。

全世界的警消單位近期風靡拍攝《Tetris Challenge》的裝備開箱挑戰照，這原本是俄羅斯方塊的遊戲，後來有警消單位以該遊戲作為發想，將警消單位車上的裝備開箱，並以模型玩具的方式堆疊起來，形成一種玩具開箱照的效果，我國警消近期趕上潮流，海巡署動員車船，呈現壯觀畫面。

海巡署今天以「海防最前線，海巡豪華版開箱」為題貼文表示，守護台灣的領海及海岸線，「海巡擁有海、陸、空3個厲害單位」，分別是：

【怒海守護－巡防艦隊】

配置20噸至3,000噸的巡防艦艇，搭載艦隊與船務人員，執行海上各項任務；不僅守護我國海域，公海遠洋巡護更是家常便飯。

海岸巡防署今天透過粉絲專頁，呈現近期國內最「豪華」的「開箱」版本，搬出巡防艦進行...
海岸巡防署今天透過粉絲專頁，呈現近期國內最「豪華」的「開箱」版本，搬出巡防艦進行裝備「開箱」。圖/海巡署
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【鋼鐵海防－岸巡隊】

配置巡邏車、多功能艇、橡皮艇、無人機，搭載岸巡人員，執行港口、近岸各項任務；配合岸際雷達等偵蒐裝備，監視所有近海目標，走私、偷渡、非洲豬瘟...別想過我這關！

海岸巡防署今天透過粉絲專頁，呈現岸巡巡邏站的裝備「開箱」。圖/海巡署
海岸巡防署今天透過粉絲專頁，呈現岸巡巡邏站的裝備「開箱」。圖/海巡署
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【空中曙光－空勤吊掛分隊】

配合黑鷹、海豚直升機，搭載空勤吊掛人員，支援海上各項搜救、執法任務；當海上發生危急狀況，就是這群天降神兵出動的時刻。

海岸巡防署今天透過粉絲專頁，呈現空勤吊掛分隊的裝備「開箱」。圖/海巡署
海岸巡防署今天透過粉絲專頁，呈現空勤吊掛分隊的裝備「開箱」。圖/海巡署
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海巡署表示，將這3個單位置放在台灣周圍之後，就會開啟24小時不間斷的守護功能，確保領海及海域安全。

國軍海巡署直升機空拍

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