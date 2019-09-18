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九年首度 神龍小組展九人疊傘跳傘特技

2019-09-18 13:08聯合報系攝影中心 記者曾原信╱即時報導

國軍今天展示基本傘訓及神龍小組特技，神龍小組更睽違九年公開演示九人疊傘特技，而俗稱傘兵的家的大武營區近期也將拆遷，結束長期訓練傘兵的任務。

國軍今天展示基本傘訓及神龍小組特技，跳傘前傘兵作著裝準備，圖中為鐵漢衣，專為複雜...
國軍今天展示基本傘訓及神龍小組特技，跳傘前傘兵作著裝準備，圖中為鐵漢衣，專為複雜地形跳傘任務所設計。記者曾原信／攝影
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國軍今天展示基本傘訓及神龍小組特技，跳傘前傘兵作著裝準備。記者曾原信／攝影
國軍今天展示基本傘訓及神龍小組特技，跳傘前傘兵作著裝準備。記者曾原信／攝影
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國軍今天展示基本傘訓及神龍小組特技，神龍小組九年來首度表演高難度九人疊傘。記者曾...
國軍今天展示基本傘訓及神龍小組特技，神龍小組九年來首度表演高難度九人疊傘。記者曾原信／攝影
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國軍今天展示基本傘訓及神龍小組特技，神龍小組九年來首度表演高難度九人疊傘，並有編...
國軍今天展示基本傘訓及神龍小組特技，神龍小組九年來首度表演高難度九人疊傘，並有編隊施放煙霧。記者曾原信／攝影
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國軍今天展示基本傘訓及神龍小組特技，而俗稱傘兵搖籃的大武營區將拆遷，神龍俱樂部建...
國軍今天展示基本傘訓及神龍小組特技，而俗稱傘兵搖籃的大武營區將拆遷，神龍俱樂部建築也將走入歷史。記者曾原信／攝影
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國軍今天展示基本傘訓及神龍小組特技，跳傘前傘兵作著裝準備。記者曾原信／攝影
國軍今天展示基本傘訓及神龍小組特技，跳傘前傘兵作著裝準備。記者曾原信／攝影
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國軍今天展示基本傘訓及神龍小組特技，神龍小組九年來首度表演高難度九人疊傘。記者曾...
國軍今天展示基本傘訓及神龍小組特技，神龍小組九年來首度表演高難度九人疊傘。記者曾原信／攝影
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國軍跳傘

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