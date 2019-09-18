P-3反潛機空中傳出燒焦味 緊急降落人機均安

2019-09-18 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



3309號P-3C型機，攝於今年1月24日。記者程嘉文／攝影 分享 facebook

空軍屏東基地第六聯隊第34中隊一架編號3309的P-3C反潛巡邏機，今天早上執行例行任務，無線電呼號D-692，然而起飛後不久，機內人員就聞到機艙內出現燒焦味，立刻緊急返場，於10時49分落地，距離起飛僅21分鐘。空軍司令部表示，飛行員緊急處置得宜，返場後「人機均安」。

今年7月25日，也傳出一架P-3C在空中飛行時，機員聞到嚴重焦味，飛行員立即進行緊急處置，降落後直接停在跑道上，進行人員撤離。空軍司令部強調，由於案與上次發生案件是否相同，後續將由專案小組進行調查。