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反制817公報！雷根備忘錄：對台軍售 維持兩岸兵力均勢

2019-09-18 12:35世界日報 記者張加／華盛頓報導

●817公報 逐步遞減軍售 因備忘錄未實際履行

美國與中國在1982年8月17日簽署攸關對台灣軍售的「八一七公報」，其中對台軍售質與量逐步遞減的要求，多年來皆因雷根總統口述的一紙備忘錄要求，並未實際履行；這分傳聞多時、要求把台海和平與對台軍售關連，當成美國外交政策「永久必須執行的命令」之雷根備忘錄，17日終於由美國在台協會(AIT )公布後曝光。

這分由雷根寫給時任國務卿舒茲（George Shultz）與國防部長溫伯格（Casper Weinberger）的一頁備忘錄，主題為「對台軍售」，日期為美中發表「八一七公報」，由立場友台的白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton），在今年8月30日解密。

此前不久，美方才批准售台66架F-16C/D Block 70戰機，中國外交部指控美國嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報，特別是八一七公報。

雷根總統於1982年8月17日簽署的對台軍售承諾，於今年8月底才完全解密。(美國...
雷根總統於1982年8月17日簽署的對台軍售承諾，於今年8月底才完全解密。(美國在台協會)
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●中方抗議軍售 波頓臨去秋波 解密備忘錄回應

據熟悉台美事務人士指出，美國批准售台戰機後，中方一直向美交涉，抗議美方違反八一七公報，美方則認為中方未履行雙方簽署公報時的共識與前提，即中方應減少對台的武力威脅，美方才遞減售台的武器數量；該人士認為，波頓解密這分文件，應是為了回應北京。

AIT在官網公布的這分備忘錄內容中，雷根表明，美中清楚理解簽署八一七公報的前提，即美方任何減少對台灣的軍售，取決於台海和平，以及中國尋求和平解決台灣問題之「大政方針」(fundamental policy)的連續性。

●美政策「永久命令」減少軍售 取決於中國承諾和平解決台灣

備忘錄指出，美國減少對台軍售的意願，完全取決於中國對和平解決台灣與中國分歧的持續承諾；中國應該明確理解，這兩件事之間的連結，在美國外交政策是件「永久必須執行的命令」(a permanent imperative)。

備忘錄寫道，美國對台灣提供武器的數量與性能，須完全取決於中華人民共和國所構成的威脅；在數量與性能方面，台灣的防禦能力都將保持相對於中國的水平。

八一七公報未見備忘錄所指的前提，但公報提及美國政府理解並欣賞中國爭取和平解決台灣問題的政策，以及美國政府聲明，它不尋求執行一項長期向台出售武器的政策，它向台灣出售的武器在性能與數量上，將不超過中美建交後近幾年供應的水平，它準備逐步減少它對台灣的武器出售。

●817公報後 雷根提六項保證 對台軍售不設限

八一七公報對台軍售設限，此舉來自公認對台灣十分友好的雷根總統，對台衝擊甚大；不過，雷根政府不久即由國務院亞太事務助理國務卿何志立(John Holdridge)，在國會作證並回應議員詢問時，證實雷根政府對台灣的「六項保證」；其中提到美國保證對台軍售不會設限、保證不施壓台灣與中國談判、保證不做兩岸調人、美對台主權立場保證不變，與對台軍售前不會諮詢北京後，有效減少了衝擊，六項保證顯然根據這分剛解密的備忘錄而來。

根據著名專欄作家孟捷慕(James Mann)「轉向」(About Face)一書所寫，八一七公報公布後不久，雷根曾口述一分簡潔、只有一頁的備忘錄，說明他自己對八一七公報的詮釋與了解，只要中國與台灣的兵力均勢維持不動，美國就會限制對台軍售；如果中國提升軍事力量，美國會協助台灣對應提升，以保持均勢。

「轉向」指出，雷根這分備忘錄放在國家安全會議一個保險箱裡，此後多年，每當對台軍售問題冒出來，這分備忘錄就會由保險箱取出，美國官員彼此交代清楚，這是雷根當年簽署八一七公報的真意。

2019年8月21日，對台軍售問題冒出來，中國新華社記者在美國國務院提問，指美國售台F-16戰機違反八一七公報，國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）對此回應，「我們不這麼認為」，美方認為仍然符合台灣關係法和三個聯合公報；顯示美中對817公報，以及簽署公報的前提，詮釋與了解仍然不同。

前美國國家安全顧問波頓於離職前夕，解密美國於1982年承諾對台軍售的全部文件。(...
前美國國家安全顧問波頓於離職前夕，解密美國於1982年承諾對台軍售的全部文件。(路透)
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美國最新同意的對台軍售，包括F16V戰機，圖為該型戰機今年5月在台灣高速公路戰備...
美國最新同意的對台軍售，包括F16V戰機，圖為該型戰機今年5月在台灣高速公路戰備道降落。(中央社)
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