屏東傘訓聖地大武營區 遷駐時程確定了

2019-09-18 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍司令部上午表示，位於屏東的航特部空訓中心「大武營區」，10月上旬將完成圍籬架設，供「高雄榮總屏東分院」施工承商進駐施工，但營區傘訓暫不受影響，部隊規劃110年6月底前，才會遷駐到新建傘訓基地大聖西營區。

陸軍上午在屏東潮州空降場、大武營區等地，舉行傘兵訓練實況參訪活動。陸軍司令部表示，航特部空訓中心預劃遷建至「大聖西營區」，是配合屏東縣政府都市計畫及退輔會高雄榮總屏東分院需地期程。大聖西營區工程已於108年2月開工，目前進度正常，預訂110年3月完工，部隊規劃110年6月底前進駐。

陸軍司令部說，軍備局於108年9月已會同屏東縣政府完成大武營區「高雄榮總屏東分院」工程預定地點交；另榮總屏東分院工程施工承商，已於9月中旬進場實施圍籬施作位置放樣，10月上旬完成圍籬架設，全案工程預訂111年6月完工，相關圍籬架設範圍不影響部隊訓練。

陸軍司令部表示，大武營區內「高跳台」等傘訓設施，目前仍將繼續使用，暫不受工程影響，明年上旬規劃出確實搬遷時程後，才能確認相關設施「最後」使用期限。