攻擊無人機熱 中科院帶隊看電影要求研發出這種性能

2019-09-17 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



好萊塢電影「全面攻佔3：天使救援」一片有成群無人機自主編隊高速攻擊目標的科技劇情，同樣研發「劍翔」反輻射無人機的中科院，昨日由高階主管率隊看這部片，要求所屬「對於電影內容運用各該領域技術能量或創新應用提出心得及想法」。圖/中科院 分享 facebook 好萊塢電影「全面攻佔3：天使救援」一片有成群無人機自主編隊高速攻擊目標的科技劇情，同樣研發「劍翔」反輻射無人機的中科院，昨日由高階主管率隊看這部片，要求所屬「對於電影內容運用各該領域技術能量或創新應用提出心得及想法」，「藉由此項國防科技的趨勢與應用，在軍事革新上取得科技領先與軍事優勢」。

沙烏地阿拉伯兩座石油設施，14日凌晨驚傳遭到無人機攻擊，編輯列高昂國防預算防護設卻不敵廉價無人機，話題在國際間熱議。

中科院「劍翔」無人機今年起已進入量產階段，編列約150億元預算分6年生產104架，將在空軍防空部隊服役，能對敵陣地或船艦執行單擊或群攻任務。

國家中山科學研究院公共關係室臉書粉絲專頁，今天以「本院資訊通信研究所，結合電影賞析推動智慧國防概念」為題貼文表示：為使中科院資訊通信研究所同仁深入瞭解科技作戰運用與裝備發展，將人工智慧導入國防科技，運用於作戰應用場景，該所特舉辦「全面攻佔3：天使救援」電影賞析活動，期藉由此次活動推動「智慧國防」概念，激盪出創新應用新觀念、新看法及新想法。

貼文稱，此次活動昨天去桃園舉行，由中科院副院長葛平亞率資通所一、二級正副主管共同欣賞電影，「片中出現成千上百架具備人工智慧的無人機，遮蔽天空、自主飛行、自主編隊、自主追蹤，甚至是自主攻擊等，讓人充分感受到高科技在作戰的場景應用」。

中科院説，此片也被國防部遴選為93軍人節開幕影片，冀望藉由此項國防科技的趨勢與應用，在軍事革新上取得科技領先與軍事優勢，並將人工智慧導入國防科技研發，共同合作、跨域交流、共創價值。