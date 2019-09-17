海軍基隆營區開放 海獅潛艦開放民眾參觀

2019-09-17 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍艦隊指揮參謀長陳道輝上午表示，海軍將在本月（9）28日在基隆港東4至東5碼頭、西3至西5碼頭，舉行「國防知性之旅-營區開放」活動，茄比級海獅軍艦將參展，進駐西4碼頭，屆時基隆港東西兩側碼頭都將有艦艇陳展，民眾將須自行移動。將領並提醒，受限於潛艦通道狹窄，且需攀爬垂直梯進出艙內，請女性參觀民眾避免穿著裙子及高跟鞋登艦。

陳道輝表示，這項活動開放時間自當日8時至16時止，活動區分艦艇開放參觀、地面裝備靜態展示、陸上戰技表演、海上操演、民間團體表演、人才招募博覽會及園遊會等活動。

展示裝備包括茄比級海獅軍艦、沱江級艦、永靖級永安軍艦、錦江級新江軍艦、磐石級磐石軍艦、派里級銘傳軍艦、S-70C反潛直升機、光六飛彈快艇、AAV7兩棲突擊、機動雷達車、機動通訊車、20機砲悍馬車、雷霆2000多管火箭、雲豹甲車、維星通訊車、特戰突擊車、愛國者3型飛彈車、天弓1型飛彈車、防空35快砲、劍一飛彈車。

陳道輝表示，受限於海獅潛艦通道狹窄，且需攀爬垂直梯進出艙內，考量進出潛艦安全，攜帶的手提袋、背包均暫時保管於「寄物區」，符參觀結束後領回。他同時提醒，考量安全因素，請女性參觀民眾避免穿著裙子及高跟鞋登艦，並請年長者、幼童及行動不便來賓，避免入艙參觀。另考量光六飛彈快艇甲板空間狹小，不開放民眾登艦參觀。