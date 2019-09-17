軍種奬章成儀隊軍禮服「裝飾」 國防部這樣解釋

2019-09-17 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部上午表示，三軍儀隊隊員軍禮服上配掛的「榮譽勳表」，分別以軍種紀念章、基礎獎章等取代原三軍儀隊隊牌。

三軍儀隊隊員軍禮服先前在左胸口袋上方，是一塊寫著「陸（海、空）軍儀隊」的紅底金字長方形徽章，如今變成掛了三枚勳獎章。

儀隊官兵胸前目前所佩掛的，分別是各軍種的三種獎章。陸軍是寶星、景風乙種、弼亮乙種獎章，海軍是海風、海績、海勳獎章，空軍是楷模乙種二等、懋績乙種二等、楷模乙種一等獎章。

但此舉被質疑，把勳章當裝飾，是將軍人榮譽開倒車；沒有相關資歷，卻照樣掛上相關標記，就等於破壞了軍隊亟欲塑造的榮譽感。

國防部上午解釋說，國防部三軍儀隊服制自民國86年起沿用，隊員執行軍禮勤務時，即授予榮譽上士肩飾，配戴於「軍禮服」；108年4月1日起，於任務執行時試行規劃於執勤隊員配掛「榮譽勳表」，分別以軍種紀念章、基礎獎章等取代原三軍儀隊隊牌，非執勤儀隊任務時，則依服制規定著制式軍服。