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海巡軍犬制復活 「海巡偵搜犬區隊」成立

2019-09-16 11:24聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海岸巡防署重啟軍犬培訓計畫！海巡署今天表示，為提升現有防疫作為，海巡署今（16）日於北部分署竹圍營區成立「海巡偵搜犬區隊」，並辦理揭牌儀式，規劃透過精實的專業訓練，培育具備「緝毒」、「偵爆」及「檢疫」能力的新一代海巡偵搜犬！

「海巡偵搜犬區隊」的犬隻目前有15隻，品種包含拉布拉多8隻、德國狼犬5隻、比利時狼犬1隻及史賓格獵犬1隻，分別由民間募集及新北市政府警察局警犬隊、苗栗訓犬學校贈與。區隊領犬官兵目前是任務編組，尚未正式編缺，區隊長目前是上尉，而區隊目前正在整訓階段，未來會以提出需求的安檢所，經核定派領犬員及犬隻，以專案任務形態支援各地安檢單位。

海巡署表示，早在民國89年，海巡就自國防部軍犬育訓中心收編200多隻軍犬，協助岸際巡邏任務；但隨歲月的流逝，且沒有補充新血的情況下，軍犬制度在104年走入歷史。海巡署有鑑於當前非洲豬瘟疫情擴散、各類新興毒品日益嚴重、犯罪手法日新月異，所以決心成立「海巡偵搜犬區隊」，期待借重犬隻靈敏嗅覺等特性，輔助各項執法工作，全面打擊不法，守護台灣。

海巡署表示，目前營區內共有15隻海巡偵搜犬，品種包括拉不拉多、德國狼犬、比利時狼犬及史賓格等，未來將透過專業師資進行為期4個月的「農畜產品」、「毒品」及「爆裂物」等訓練，並與領犬員培養默契，希望能在明年正式服勤。

海巡署長陳國恩表示，人的嗅覺敏感度只有狗的100萬至10萬分之一，狗具有靈敏的嗅覺，可分辨高達3000種以上味道，在非洲豬瘟疫情嚴峻的時期，海巡署將秉持「寧可多做不可少做」的原則面對挑戰，活用高科技及犬隻的先天優勢，加強查緝毒品、槍械及農畜產品等不法，守護台灣邊境的安全。

海巡署今（16）日於北部分署竹圍營區成立「海巡偵搜犬區隊」，並辦理揭牌儀式，規劃...
海巡署今（16）日於北部分署竹圍營區成立「海巡偵搜犬區隊」，並辦理揭牌儀式，規劃透過精實的專業訓練，培育具備「緝毒」、「偵爆」及「檢疫」能力的新一代海巡偵搜犬！圖/海巡署提供
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海巡署今（16）日於北部分署竹圍營區成立「海巡偵搜犬區隊」，並辦理揭牌儀式，規劃...
海巡署今（16）日於北部分署竹圍營區成立「海巡偵搜犬區隊」，並辦理揭牌儀式，規劃透過精實的專業訓練，培育具備「緝毒」、「偵爆」及「檢疫」能力的新一代海巡偵搜犬！圖/海巡署提供
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海巡署今（16）日於北部分署竹圍營區成立「海巡偵搜犬區隊」，並辦理揭牌儀式，規劃...
海巡署今（16）日於北部分署竹圍營區成立「海巡偵搜犬區隊」，並辦理揭牌儀式，規劃透過精實的專業訓練，培育具備「緝毒」、「偵爆」及「檢疫」能力的新一代海巡偵搜犬！圖/海巡署提供
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