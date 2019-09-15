獨／首對女同志步海軍紅毯 濱小步煩惱幸福肥

2019-09-15 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



同婚專法五月正式上路，濱小步終於能與另一半EnZo步上紅毯，而EnZo作為職業女軍人，也讓兩人成為今年「海軍聯合婚禮」上首對同婚伴侶。

濱小步表示，兩人其實舉行過訂婚宴，結婚登記當天，也參加過北市府在信義廣場舉辦的戶外婚禮派對，她們已經沒有太多遺憾，不過認為EnZo是軍人，絕對不能在海軍聯合婚禮上缺席。

EnZo當天將身著海軍女性軍官的夏季甲式軍常服－上裝為翻領對襟式，下裝為及膝窄裙，牽住濱小步的手，在國軍同仁前亮相。「我自己也沒看過本人，只看過照片，」濱小步靦腆的說。

想到能第一次見到那樣帥氣的「老公」，濱小步不禁有些期待，但此刻她有更急迫的煩惱：十公斤的幸福肥該怎麼辦？

在數百對目光下走紅毯已經讓人吃不消，再加上婚後過度幸福的重量，堪稱濱小步今年最大危機。尤其白色婚紗美歸美，說到底仍是結婚女人的大魔王，因為「白色顯胖」。

現在濱小步只能每天與另一半做TABATA特訓，互相督促，展開與脂肪的戰爭。不過關關難過關關過，比起當年談戀愛，不得向世人公開，如今可以大大方方示愛，宣示兩人至死不渝，這點苦好像又不算什麼。

愛情兩人三足近三年，濱小步認為自己結婚好像不只多一個情人，還多一名家人，一個在荒唐世界中可以藏身、靠岸的避風港。

濱小步形容EnZo的好，不是甜言蜜語，而是時時刻刻願意傾聽，也願意直視、包容她的脆弱，讓總是全副武裝的她，不怕在受傷回家的時候，可以嚎啕大哭。「而且，她很搞笑！」濱小步說。

「光看外表，會覺得她很嚴肅，可是私底下她很可愛，會自己編歌逗我笑。」平時EnZo是一個指令一個動作、勇往直前的革命軍人，但是在「老婆」前，鐵漢柔情，她也可以是信手拈來的「急智歌王」。