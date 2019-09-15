國防部：現行夫妻情侶規範 當然也適用同性

2019-09-15 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國軍配合同性婚姻登記合法化，部隊管理方式是否改變？國防部發言人史順文少將表示，現行對夫妻或情侶的規範，當然也適用於同婚，例如彼此不能是直屬上下級關係，不能在營內有親暱行為等。國防部也將利用部隊的「軍法紀巡迴宣教」等時機，加強性別平權的教育與要求。

近年女性大量加入國軍，發生多起桃色案例，事後雙方常為「強迫」或「合意」爭論不休，國防部因此訂定「兩性營規」，男女應避免獨處一室，若必須獨處時，應開啟門窗或設置透明門窗，以免誤會。如果出差在外住宿，禁止兩性獨處寢室內。進入異性長官辦公室，行為舉止須確守分寸，凡公務以外或未經允許，不得藉故單獨任意進出異性寢室或宿舍。

國軍不限制「職場戀情」，但即使是配偶或情侶，在營內也不得牽手、摟抱、親吻、撫慰等親暱動作。夫妻或情侶檔，不能是直屬上司下級關係，以免影響處理公務的公平性。只要關係曝光，其中一人就會被調職。

如今同性婚姻開放，「兩性營規」是否將配合修訂，連「男男」、「女女」之間也要設限？官員表示，在營內公開親密行為，當然還是不可以，但並無「同性禁止獨處」的規畫，實務上也不可能做到。如果發生對同性同袍性騷擾甚至性侵，或是霸凌舉止較女性化同袍之類案例，則會依相關法規進行處理，絕不寬貸。