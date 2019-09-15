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國防部：現行夫妻情侶規範 當然也適用同性

2019-09-15 22:45聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國軍配合同性婚姻登記合法化，部隊管理方式是否改變？國防部發言人史順文少將表示，現行對夫妻或情侶的規範，當然也適用於同婚，例如彼此不能是直屬上下級關係，不能在營內有親暱行為等。國防部也將利用部隊的「軍法紀巡迴宣教」等時機，加強性別平權的教育與要求。

近年女性大量加入國軍，發生多起桃色案例，事後雙方常為「強迫」或「合意」爭論不休，國防部因此訂定「兩性營規」，男女應避免獨處一室，若必須獨處時，應開啟門窗或設置透明門窗，以免誤會。如果出差在外住宿，禁止兩性獨處寢室內。進入異性長官辦公室，行為舉止須確守分寸，凡公務以外或未經允許，不得藉故單獨任意進出異性寢室或宿舍。

國軍不限制「職場戀情」，但即使是配偶或情侶，在營內也不得牽手、摟抱、親吻、撫慰等親暱動作。夫妻或情侶檔，不能是直屬上司下級關係，以免影響處理公務的公平性。只要關係曝光，其中一人就會被調職。

如今同性婚姻開放，「兩性營規」是否將配合修訂，連「男男」、「女女」之間也要設限？官員表示，在營內公開親密行為，當然還是不可以，但並無「同性禁止獨處」的規畫，實務上也不可能做到。如果發生對同性同袍性騷擾甚至性侵，或是霸凌舉止較女性化同袍之類案例，則會依相關法規進行處理，絕不寬貸。

公開出櫃多年的網路名人、綽號「四叉貓」的劉宇宣稱：自己當兵時向部隊坦言是同性戀，指揮官因此認為「同性戀要遵循女兵條款」。他覺得這是歧視，因此決定「玩爛」規定：例如輪到負責打飯，他就宣稱女兵條款規定，不得出三人以下公差，否則自己可能有危險；被排晚上站衛兵，就表示女兵條款規定不得站夜哨，以策安全；洗澡時就宣稱，女兵條款規定不能男女混浴，長官只好替他安排單人洗澡時段，還要另外派人看守浴室。一個月下來，所有人都不勝其擾，長官決定收回命令，把他當成一般男兵看待。

國軍營舍的女性官兵寢室，都會有特別隔絕設施，男性不能擅入。記者程嘉文／攝影
國軍營舍的女性官兵寢室，都會有特別隔絕設施，男性不能擅入。記者程嘉文／攝影
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國防部表示，對異性夫妻或情侶的規範，當然也適用同性（圖中官兵與新聞主題無關）。圖...
國防部表示，對異性夫妻或情侶的規範，當然也適用同性（圖中官兵與新聞主題無關）。圖／軍聞社資料照
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